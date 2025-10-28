理系大学卒業→会社員経てグラドル…”Gカップ”山田かな“女性上司”に 艶めかしい肢体で魅了
理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなが、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】艶めかしい肢体で魅了した山田かな
山田は1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になる。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。
今回は“ラブホテルで部下を誘惑する憧れの女性上司”という設定のもと、どこまでも生々しい表情と艶めかしい肢体に肉薄したグラビアを披露している。
同誌には、田中美久、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあらも登場する。
