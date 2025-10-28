その年の日本プロ野球で最も活躍した“先発完投型”の投手に贈られる「沢村賞」が27日に発表され、日本ハム・伊藤大海投手が初受賞しました。

選考委員会の委員長をつとめる堀内恒夫氏は“完投”について「ピッチャーの華であり名誉」だと表現。MLBのポストシーズンという大舞台で2試合連続の完投勝利をあげたドジャース・山本由伸投手にも触れ、「なかなかアメリカでもないですよね。(クレイトン・)カーショーっていう200勝以上あげてるピッチャーが、(山本投手の完投について)『原点に返るのを見た。原点回帰を見た。完投っていうのはそれほど素晴らしいんだ』と談話を出してました。私もそれを見て、やっぱりすごい、アメリカ(の認識)でもこうなんだと思った」と感銘を受けたことを明かしました。

かつての野球界では、1人で9回を投げきる投手が多かったものの、次第にその数は減少。現在は複数の投手陣での継投による試合展開が多く見られています。

今年の沢村賞を受賞した伊藤投手が在籍している日本ハムでは、今季12球団最多となる23試合の完投を達成。最多の6完投を記録した伊藤投手に続いて、北山亘基投手と金村尚真投手が「4」、加藤貴之投手と達孝太投手が「3」、山粼福也投手が「2」、古林睿煬投手が「1」と複数の投手陣が完投を果たしました。

堀内氏は“完投”にこだわり采配を振った日本ハム・新庄剛志監督についても「完投を目指す談話もよく耳にしていた。本当にできるのかな、去年はそんなことしてないのに、と思っていたら完投した投手が非常に多くなっている。新庄監督の考え方には賛同しているし、ただ者ではないなと感じた」と語りました。