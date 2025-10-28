新幹線に駆け足でギリギリセーフ …松本まりか ”超売れっ子”が東京駅でみせた「黒ワンピ」姿

駆け足で新幹線ホームに

９月下旬の16時過ぎ、黒いワンピースにサンダル姿でJR品川駅の新幹線乗り口に小走りでやってきたのは、俳優の松本まりか（41）だ。

すぐ横には、２人分の大きなスーツーケースを押す男性スタッフもいる。どうやら、これから新幹線に乗って地方へ仕事に行くところだったようで、２人は慌てた様子で改札口へ向かった。

「松本のドラマ初出演は15歳。『六番目の小夜子』（NHK・’00年）で演じた学級委員長役が評判となり、俳優としては最高のスタートでした。しかし、その後は鳴かず飛ばずの時代が長く続きます。転機が訪れたのは’18年。ドラマ『ホリデイラブ』（テレビ朝日系）での“あざとかわいい”キャラから“怖い”キャラへと変わっていく不倫相手役で一気に知名度が上昇したのです」（テレビ誌ライター）

以来、個性的な脇役として映画や連ドラに多数出演。’24年には『ミス・ターゲット』（テレビ朝日系）で地上波連続テレビドラマ初主演を果たした。今年の７月期ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）では、結婚まで意識した男性と不倫の末に別れ、スクープ記者という職業に疑問を持ち、時計メーカーのPR担当に転職した独身女性・海野真夏を演じた。

シリーズの性格上、安田顕（51）演じる時計メーカーの御曹司社長・空知時夢（そらちたいむ）とのドロドロとした愛憎劇かと思われたが、蓋を開けてみれば純愛物語で、視聴者の期待を見事に裏切り、大きな話題になったばかり。

ドラマ放送も終え、ようやくひと息つけると思いきや、松本は、その後も超多忙な日々を送り続けていたようだ。

冒頭に話を戻そう。松本とマネージャーは改札を入ると、そのまま駆け足でホームへと階段を上がっていった。この日、松本のインスタグラムのストーリーズには、自身の写真とともに、たった８時間の滞在のために東京に戻り、これから地方へ仕事に出かけると記されていた。

超売れっ子の松本に、休む暇は全くなさそうだ──。

