田中美久、ランジェリーから艷やか美バスト解放「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/28】元HKT48で女優の田中美久が、10月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭および中面に登場。美しいバストを披露している。
【写真】48出身女優、豊満美バスト溢れる
今号では、ランジェリー姿を披露した田中。ピンクづくしのスタイリングで、透明感あふれる素肌、貫禄すら感じる美貌に目を奪われる豪華14ページに仕上がっている。グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。
そのほか誌面には、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
