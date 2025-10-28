弓川いち華（C）光文社／週刊FLASH 写真：中山雅文

【モデルプレス＝2025/10/28】「ミスFLASH2023」グランプリの弓川いち華が、10月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。引き締まった美しいボディを披露している。

【写真】29歳レースアンバサダー、美バスト溢れる

◆弓川いち華、美ボディ披露


「レースアンバサダーアワード2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川。キックボクシングジムで撮影されたグラビアでは、はつらつとした笑顔にスレンダーなボディを存分に見せつけている。同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。

◆表紙は田中美久


今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、土田優空、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならが登場する。（modelpress編集部）

