「ミスFLASH2023」弓川いち華、トレーニングウェアからスレンダー美ボディ披露
【モデルプレス＝2025/10/28】「ミスFLASH2023」グランプリの弓川いち華が、10月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。引き締まった美しいボディを披露している。
◆弓川いち華、美ボディ披露
「レースアンバサダーアワード2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川。キックボクシングジムで撮影されたグラビアでは、はつらつとした笑顔にスレンダーなボディを存分に見せつけている。同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。
◆表紙は田中美久
今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、土田優空、沢美沙樹、三田悠貴、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならが登場する。（modelpress編集部）
