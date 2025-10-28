“軽トラ女子”三田悠貴、豊満美バスト溢れる 白ランジェリー姿で魅了
【モデルプレス＝2025/10/28】グラビアアイドルの三田悠貴が、10月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】“軽トラ女子”27歳グラドル、美バスト輝く水着姿
Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博す三田。4種類の水着に身を包み、豊満な美しいバストを惜しみなく披露している。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる彼女。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。
今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、土田優空、弓川いち華、沢美沙樹、入来茉里、いくみ、未白ちあ、山田かならが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
