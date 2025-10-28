¡Ö13ºÐ¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤Ê¤é»Å»öµÙ¤à¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÌ¤À®Ç¯¤òÍ¶²ý¡¢À¸ò¤·¤¿Èï¹ð¤¬Ë¡Äî¤Ç¸«¤»¤¿à¸å²ùá
¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¾¯½÷¤ÈÀ¸ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¡Ä
¡Ö²¶¡¢13ºÐ¤ÈÍ·¤Ù¤ë¤Ê¤é»Å»öµÙ¤à¥ì¥Ù¥ë¡×
39ºÐ¤ÎÃË¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸A¤µ¤ó¡Ê»ö·ïÅö»þ13ºÐ¡Ë¤Ë¤³¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°åÎÅ»öÌ³¡¦ÎëÌÚÍ¦¼ùÈï¹ð¡Ê39¡Ë¤ÏA¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Þ¥¸¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¡£¡Ç25Ç¯£´·î£·Æü¡¢¼«¿È¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Çºë¶Ì¸©Æâ¤òÏ¢¤ì²ó¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÍ¶²ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬A¤µ¤ó¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤é¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç25Ç¯£µ·î28Æü¤Ëºë¶Ì¸©·Ù¤ÏÎëÌÚÈï¹ð¤òÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡ØÇ¯²¼¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÊÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸B¤µ¤ó¡Ê»ö·ïÅö»þ13ºÐ¡Ë¤ÈÀ¸ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¥Ç¡¼¥¿£²ÅÀ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï£··î17Æü¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
10·î21Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¨Æü·ë¿³¤·¤¿¡£ÎëÌÚÈï¹ð¤ÏA¤µ¤ó¤Ø¤ÎÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¡¢B¤µ¤ó¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¡¦ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Î£´¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¤ÎÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â¡Ç20Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯½÷À¤ò¤Õ¤¯¤àÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¸òÅù¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç25Ç¯£´·î½é½Ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤¬Åö»þ13ºÐ¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¶²ý¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¡Ø¥»¥Õ¥ì¤ÎÃæ³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦Í·¤Ó¤È¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤â¥Þ¥¸¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈA¤µ¤ó¤ËLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤Î¤â¤È¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢Èï¹ðËÜ¿Í±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ËÌµÃÇ¤ÇA¤µ¤ó¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¼«¸Ê¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸á¸å£°»þ¤´¤í¤«¤é¸á¸å£´»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¸å¡¢A¤µ¤ó¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Èï¹ð¿Í¤Ï£´·î²¼½Ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇÀ¸ò¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£µ·î²¼½Ü¤Ë¤âB¤µ¤ó¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇÀ¸ò¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡¦ÊÝÂ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¶¡½Ò½ñ¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê
µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤«¤éLINE¤Ç¡ØÍ§¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê°ÜÆ°·ÐÏ©¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ì¼¤ÏÀ®¿ÍÃËÀ¤È²ñ¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î°ÌÃÖ¤òÄÉ¤¤¡¢A¤µ¤ó¤ÎÁÜº÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¿Æ¤¬¸ø±à¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤ëA¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÎëÌÚÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤½èÈ³´¶¾ð¤¬½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤òÀ®¿ÍÃËÀ¤¬Ï¢¤ì²ó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤òÀÅªÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÈÈ¿Í¤ÎÃË¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´Äì¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅÜ¤ê¤ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊB¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¾Íè¤ËÈó¾ï¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¸¡»¡´±¤Î¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÈÀ¸ò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤È¤ÎÀ¸ò¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º£¸å¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
È¿¾Ê¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿Èï¹ð¤À¤¬¡Ä
Â³¤±¤Æ¡¢ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿Í³Ê¤òÌµ»ë¤·¤¿ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤¬ÆßËã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ºÆÈÈ¤ËµÚ¤Ö¶²¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£¶Ç¯¡×¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤âË½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢B¤ÈÀ¸ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÈòÇ¥¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÊì¤¬Æ±µï¤·¤ÆÀ¸³è¤Î´Æ»ë´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹À¸´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¡Ö´²Âç¤ÊÈ½·è¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¹æµã¤·¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤¬´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾å²¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ËÄ¹È±¤ò¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ë¤·¤ÆÆþÄî¤·¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¡£¸øÈ½¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤Ø¤Î¸å²ù¤«¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤ò¤ª¤ª¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Èï³²ÊÛ½þ¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÕºáÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£µÇ¯°Ê¾å¤Î´ü´Ö¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¿Í¤â¤ÎÌ¤À®Ç¯¼Ô¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤ËÌ¤À®Ç¯¼Ô¤òÍ¶¤¤½Ð¤»¤Ðºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤Þ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤Ï11·î10Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
取材・文・写真:中平良