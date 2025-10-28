【timelesz篠塚大輝＆猪俣周杜 囲み取材レポート】“頭脳派コンビ”でシーズンレギュラー 阿部亮平の指名でチームに「背中で見せてもらいました」
【モデルプレス＝2025/10/28】timeleszの篠塚大輝と猪俣周杜が、10月28日放送回よりフジテレビ系バラエティー番組「今夜はナゾトレ」（毎週火曜よる7時）にシーズンレギュラーとして出演。モデルプレスでは、シーズンレギュラーとしては初回の収録を終えた2人の取材会に参加。timeleszの“頭脳派”だという2人の仲の良さが光る掛け合いをお届けする。
家族そろってタメになるクイズが楽しめる同番組で、10月からは2人が出演。これまでにゲストとして、篠塚は3回、猪俣は1回『ナゾトレ』に出演している。
初回収録後に行われた取材会会場に到着した2人は、初々しい素振りを見せながらも、篠塚「大きい声でいこう」、猪俣「ね！」と気合いは十分。「よろしくお願いします！」としっかりと元気な挨拶で取材会を爽やかに開始させた。
― オファーが来たときのお気持ちからお聞かせください。
猪俣：唐突に聞いたんだよね。
篠塚：これまですごくひどい成績を出していて出禁だと思ってたから、マネージャーさんに「これ本当にシーズンレギュラーですか？」ってちゃんと確認した。これまでtimeleszチームで出演したときは、（松島）聡さんと周杜のせいにできていたんですけど（笑）、実は僕が相当足引っ張ってるのはわかっていました。「これはもう（出演依頼）来ないな」と思っていたんですが、オファーを頂いたので、ここからは誠実に頑張ろうと思います。
猪俣：めっちゃびっくりしました。逆に「なんで？」って思ったよね（笑）？大輝（がシーズンレギュラーになること）はわかる。俺が抜擢されたのはなんで？と。
篠塚：周杜はある意味天才みたいな一面もあるんです。知識とかではないものを解けることが多いので、そこに白羽の矢が立ったんじゃないかな。
猪俣：選ばれた理由は初回でわかりました。初回の放送で僕の存在価値がわかります！
篠塚：はっきりわかった。2人ともtimeleszの頭脳派として呼ばれてるんだなと。良かった。理解できました。
― メンバーの方の反応はいかがでしたか？
猪俣：8人で一緒にいるときに発表してもらったんです。
篠塚：「イェーイ！」みたいな。
猪俣：自分たちのことのように喜んでくれて嬉しかったです。最初はみんなから「いけんの！？」みたいにちょっと舐められてたな…。だから多分放送を観て多分びっくりすると思う。
篠塚：（橋本）将生とかは「周杜より俺の方がいけるでしょ」みたいに思っているかもしれないんですけど、無理だな（笑）。俺と周杜じゃないと厳しいと思います。相当過酷な番組なので将生じゃ無理です（笑）。
― 初回の収録もかなり好成績で終えられたようで…
猪俣：でもこれに納得したくないというか…。
篠塚：お前、結構上振れたぞ（笑）！シーズンレギュラーとして毎回チームとなったレギュラーの方を優勝させる勢いで、頑張っていこうと思います。謙虚さを持ちつつやっていこう。
猪俣：僕は意外と勝負強いので、僕と大輝らしさをずっと見せていけたらな、と思います。
― クイズトレーニングはされているのですか？
猪俣：大輝はこの間のファンミーティングの休憩中にもずっと謎解きの本を読んでいましたよ。
篠塚：松丸（亮吾）さんの謎解きの本を読んで挑んだんですけど、結構本番とは違いました。
猪俣：でも成果は出ているんじゃない？僕はその大輝の姿に引っ張られて、今日の撮影もめっちゃ頑張ろう、という気持ちになれました。
篠塚：予習はしてないんかい。
猪俣：気持ちは（予習した）（笑）。
篠塚：変に予習せず行った方がいい！
― お二人のやり方が違うんですね。
猪俣：撮影前から2人で話し合っていました。
篠塚：大して中身はないですよ（笑）。「頑張ろう」ってだけです。
― ファンミーティングの会場でも予習されていたというと、メンバーの方から声をかけられることもありましたか？
篠塚：（佐藤）勝利さんとかは「偉いな〜」って言ってくれました。でも、みんな各々でもやることをやっていて、聡さん、周杜とか将生はドラマがあって、原（嘉孝）さんや勝利さんも舞台をやられていて、各々台本を読む時間が増えてました。でもその分、結局帰りの新幹線で割と喋ったりすることも多いんです。すみません、関係ない話をして（笑）！
― 初回はSnow Manの阿部（亮平）さんのリクエストでチームを組まれたとのことですが、心境はいかがでしたか？
篠塚：嬉しいよね。もちろん僕の成績が低いので口には出しづらかったですが、「選んでください！」とは思っていました。でも、「賭けに出た」とはおっしゃっていましたね…（笑）。
猪俣：ちょっと緊張感もありましたが、阿部さんが「大丈夫だよ」とポジティブに声をかけてくれました。
篠塚：頼りがいがあったよね。やっぱりすごい正答率ですし、心強いことを言ってくださったり、休憩時間に他愛もない話をしてくれたり、安心感がありました。でも、「阿部さんの足は引っ張れないぞ」という緊張感もありましたね。
猪俣：阿部さん、緊張してました。
篠塚：阿部さんが？してないよ。
猪俣：でもしてたよ。多分僕たちの前だから（間違えられない、と）。
篠塚：確かに、言われてみたらそうかも…。
猪俣：背中で見せてもらいました。
― レギュラーのみなさんにわかってもらいたい、ご自身の“トリセツ”のようなものはありますか？
猪俣：僕はフルーツが好きなので、景品がフルーツだとありがたいです。
篠塚：スタッフさんに対する方ね（笑）。
猪俣：食べやすいのがいいですよ。包丁はあんまり使わないイチゴとかブドウが嬉しいです。レギュラー陣の方に対する方は…
篠塚：僕から伝えると、周杜は変な発言が多いんですが、こっちがだいぶ寄り添ったらわかることが多いんです。もちろん全然バシッと切ってもいいんですけど（笑）、意外と理解できることを言っていますよ、とお伝えしたいです。多分周杜ファンの人はみんなわかってくれるんじゃない？
猪俣：そうなんです。ファンの方はわかってくれると思います。大輝はたまにとんちんかんな答えをするんです。
篠塚：いや、誰が言うとん（笑）。（猪俣より）だいぶマシや。
猪俣：ベースは頭がいいんですけど、たまに変なことを言うので、そこのギャップであまり驚かなくても大丈夫ですよ、と。もし大輝と僕を選んでくれた人がいたら、そこで心配をせずに、後から巻き返していけることをわかってもらいたいです。
篠塚：僕は甘やかさないでビシバシ鍛えてください。
― 番組ではどんな姿を見せていきたいですか？
猪俣：直感でいく！あんまり考えすぎちゃうと、確かに変な方向にいっちゃうので、直感でいきます。10秒じゃなくて5秒で答えに行く、みたいな姿勢でいきます。
篠塚：僕は頭がいいところを見せようかな、と。いろいろなクイズ番組に出させていただきましたが、特に謎解きに関してはかなり低い成績だったんです。自分で言いますけど、僕は結構頭がいいはずなので、結果で示していきたいなと思います。
― お二人の相性はいかがでしょうか？
篠塚：いけるんじゃない。10秒で答える方と5秒で答える方みたいな。
猪俣：ずっといい組み合わせだな、とは話していましたから。
篠塚：僕の方が知識量はありますが、第六感で答えられるのは周杜なんで、そこはうまく2人で力を合わせて、やっていこうと思います。
― お互いに尊敬できる部分はどこですか？
篠塚：いっぱいあります。やっぱり瞬発力と答えの天才さ加減。普通に考えたら出てこない言葉が出てくるところ、肝も据わってるところ…。あと、天然とは言われていますけど、頭のいい天然で、ちゃんとダメなラインなどはわかっている気がするので、そこがいいところだなと思います。
猪俣：頭の回転数。多分ぐるんぐるんぐるんぐるんとずっと回しているので、最初から最後まで気を抜かないんです。大輝は体力と頭の良さ、もちろん僕にはない、0から100まで頑張れる精神面がすごいです。
― それぞれ得意なジャンルはありますか？
篠塚：上には上がいますけど、数学です。かなりの速さで答えられます。
猪俣：僕はマジで、Z世代のニュース。
篠塚：ずっと縦型動画観てるもんな。
猪俣：僕らより年齢が上の方も多いので、Z世代のニュースだったら結構いけるかもしれません。
― ちなみに猪俣さんから見たZ世代のトレンドは？
猪俣：ミャクミャク？
篠塚：もう（大阪・関西万博は）終わるぞ（笑）！
猪俣：えー、じゃあ、中華料理。前の家の近くに個人店があって、結構常連客だったんですよ。
篠塚：青椒肉絲（チンジャオロース）とか、漢字の中華のメニューを読めるってことでしょ？すごい。
猪俣：結構いけると思います。麻婆豆腐と…
篠塚：（麻婆豆腐は）簡単やろ。ごめんな、俺がチンジャオロース出したせいで、申し訳ない。
― 最後に、お二人から視聴者の方々に向けてメッセージをお願いします！
猪俣：まずは番組を見てくださっている方やスタッフの皆さんに感謝しています。シーズンレギュラーとして出演していくうちに、ちょっとずつ2人で成長していくので、成長物語みたいに楽しんでいただけたらと思います。何回優勝できるかにも注目してください。
篠塚：一応timeleszの頭脳派2人でやっていますので、シンプルにどんだけ正解できるのかを見てほしいのと、毎回優勝を目指してやっていきたいです。それこそ周杜も言っていたように、やっていくうちにどんどん慣れてくると思うので、2人でこっからバンバン正解していく姿をお見せできたらなと思います。
