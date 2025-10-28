無邪気におもちゃで遊んでいたとっても可愛らしい赤ちゃん猫が成長したら……？ハンサムに成長しつつも、しっかり愛らしさが残る姿がYouTubeで大反響！記事執筆時点で222万回も再生され、「大人になってからも可愛い」「可愛さ1000倍になってる！」「今まで見た中で1番可愛いよ」などの声が寄せられています。

【動画：『模様が個性的で可愛らしい赤ちゃん猫』が成長した結果…】

おもちゃで無邪気に遊んでいた赤ちゃん猫

YouTubeチャンネル「うにうに絵日記（@Unicouniuni3）」では、白い靴下模様を持つ黒猫のうにちゃんを中心に、先輩猫や新入り猫ちゃんの様子が更新されています。

小さい頃から激かわだったといううにちゃん。首元と足元は白く、そのほかは真っ黒の可愛らしい模様も相まって、ふわふわで小さいうにちゃんの愛らしさは際立っていたとか！

おもちゃを見せると無邪気に興味を持ち、可愛い猫パンチを見せながら一生懸命遊んでいたといううにちゃん。

天真爛漫で、ふわふわの小さな体も愛らしいうにちゃんは、日に日に成長していき、あっという間に赤ちゃん感はなくなったそうです。

成長してもぬいぐるみのような愛らしさ！

そして、成長したうにちゃんの姿は……

とってもハンサム！キリッとした頼もしい表情を浮かべているうにちゃんですが、そのお顔には、赤ちゃん猫時代の愛らしさがしっかり残ってるようにも思えます。

大きくなり、より毛並みの艶感も出てきたことで、黒と白のコントラストがくっきり現れ、神秘的な黒猫さんへと急成長！

そんなうにちゃんの成長姿がYouTubeにアップされると、見た人々からは「大人になってからも可愛い」「可愛さ1000倍になってる！」「今まで見た中で1番可愛いよ」などの声が寄せられました！

声もかわいい"うにちゃん"

YouTubeチャンネル「うにうに絵日記」では、今回紹介したうにちゃんを中心に、一緒に暮らす猫さんたちの暮らしぶりが紹介されています。

うにちゃんは声もかわいいことで有名！聞いていると癒されるような愛らしい鳴き声が

チャンネル内でも多数アップロードされていますよ！

他の日の投稿も気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

うにちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

