【じゃあ、あんたが作ってみろよ 第4話】鮎美、ミナトとの同棲始める
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第4話が、28日に放送される。
【写真】竹内涼真、夏帆をバックハグ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
鮎美（夏帆）から「すごく好きな彼氏ができた」と伝えられた直後、太平（楽駆）のバーでミナト（青木柚）を目撃した勝男（竹内涼真）。太平と渚（サーヤ）の“女たらし”という言葉が気になった勝男が、居合わせたミナトの元カノたちに話を聞くと、ミナトは女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”のよう。
鮎美のことが心配で居ても立ってもいられない勝男だったが、南川（杏花）からの「元カレは無関係」という言葉が突き刺さり、行動を起こせずにいた。
そんなこととは露知らず、ミナトとの仲を順調に深めていく鮎美。そしてついに同棲に漕ぎ着け、ミナトのために料理を作って家で待つのだが、ミナトへの違和感と不安が徐々に募っていく中、ミナトのある場面を目撃してしまう…。
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」第4話あらすじ
