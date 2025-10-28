どっちかなんて選べないよ（涙）【マクドナルド】大人も夢中になる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

話題が尽きない【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、またまた胸が高鳴る新おもちゃが登場！ 今回は、世界中で愛されるアニメ「トムとジェリー」と、大人気絵本キャラクター「パンどろぼう」です。どちらも可愛くて、選べず迷ってしまいそう……。なくなり次第終了なので、気になる人は早めにお店へ！

鋭い視線も愛らしい「しわくちゃになっちゃった！ トム」

まずは「トムとジェリー」から「しわくちゃになっちゃった！トム」をご紹介。アニメの有名なシーンがモチーフになっているので、ファンにはたまらないデザインかも。ローラー付きなので、転がして楽しむこともできます。

クオリティの高さに驚き！「スポーツカーでゴー！ タフィー」

ほっこりする表情で運転する姿がカッコイイ「スポーツカーでゴー！タフィー」。ミニチュアのおもちゃですが、タフィーの首の向きを変えて手で押すと、その方向に進むという細やかな設計には驚きです。

特別感がたまらない「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」

続いては「パンどろぼう」から「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」。マクドナルドのMが入った帽子をかぶる、レアな姿がユニークです。腕は上下に動かせるので、好きなポーズを決められます。

ローラー付きで遊べる「パンどろぼう コロコロ ほっかほっカー」

パンどろぼうの愛車がモチーフ！「パンどろぼう コロコロ ほっかほっカー」。見ているだけでも可愛いですが、ローラー付きなので動くおもちゃとして遊べるのが嬉しいポイントです。

今回紹介したおもちゃは、10月17日からの第1弾と10月31日からの第3弾でもらえます。「ハッピーセット」は大人も注文できて、朝ごはんや軽めのランチ、おやつにもおすすめです。

writer：Reco.N