山本由伸へ敬意示す

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。ポストシーズンで2試合連続の完投という大貢献ぶりに、同僚の佐々木朗希投手がひれ伏した写真が話題となった。さらには佐々木の隣にいた意外な人物にも視線が注がれている。

2戦連続完投の直後、まさかの1枚が誕生していた。

球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムに公開した、試合後の舞台裏。山本の前で“土下座”する背番号11、佐々木の姿が写っていた。

施設内で正座し、頭を地面につけるようにして深々と下げて山本を出迎えている。そしてその隣には、なぜかウィル・アイアトン通訳だ。佐々木と同じくひれ伏しているが、上半身は裸の状態だった。

佐々木の姿がSNS上で大きな反響を呼ぶ中、アイアトン通訳の姿にも日本ファンは笑いを誘われていた。

「佐々木の経緯も気になるが、隣のウィルさんなんで上裸なのw」

「アイアトンが上裸なのもウケる」

「土下座まで通訳すなwww」

「アイアトンさん、またウェイトリフティングかなんかやったんかなw」

「普通に上裸のアイアトン通訳がおもろいんよな」

「一体何があったのかw」

「ノリが良すぎて面白いぞ」

「キミたちなにしてんの笑笑」

山本は9回1失点、しかもポストシーズンで2試合連続となる完投を記録した。強力ブルージェイズ打線から20者連続でアウトを奪うなど、4回以降は1人の走者も許さなかった。



（THE ANSWER編集部）