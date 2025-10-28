仕事中のママに構ってほしい猫さんがとった行動は……？そのストレートで可愛すぎるアピール方法がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で52万回再生を突破し「仕事にならんて！」「これは羨ましい～♡」「はい！可愛すぎます（笑）」などの声が殺到しました！

【動画：在宅ワーク中のママに構ってほしくて…ネコが見せた『可愛すぎるアピール』】

お仕事中にお膝の上を占拠する猫さん

Instagramアカウント「もちもちブラザーズ(@mochi_ryoko)」では、在宅ワークをしている飼い主さんと、一緒に暮らす猫さんたちのほっこり賑やかな日常が更新されています。

一緒に暮らす猫さんの中でも、おはぎちゃんは飼い主さんの膝の上が大好き！飼い主さんの在宅ワーク中は、構ってほしくてお膝の上に乗ってくることが多いのだとか。

パソコンを見ている様子は、まるで一緒に飼い主さんとお仕事をしているかのよう！しかし、しばらく経つと、ソワソワとおはぎちゃんに落ち着きのない様子が……。

かまってほしくて…

どうやらずっと同じ姿勢、同じ場所で退屈になってしまった様子のおはぎちゃん。お仕事中の飼い主さんを見上げて「にゃ～（構ってよ～）」と催促し始めました！

チラッとおはぎちゃんを見た飼い主さんですが、まだまだお仕事は山のように残っています。「ちょっと待ってね」という気持ちを残しながら仕事に戻りますが……

なんと、飼い主さんと向き合う姿勢になり、真正面から「にゃ～（かまってってば！）」と再び催促！なかなか諦めないおはぎちゃんに、飼い主さんも降参！

とうとうおはぎちゃんのアピールに負けて頭をナデナデ……。さらに、キーボードからも手を離し、ぎゅっと抱きしめるように撫でてしまいました！完敗です！！

最後には飼い主さんのナデナデ権を勝ち取り、ドヤ顔を披露する策士なおはぎちゃんなのでした♪

可愛すぎる"お邪魔行動"に「羨ましい」の声

仕事中の可愛すぎるおはぎちゃんのおじゃま虫行動は、Instagramに上がると多くの人から「羨ましい」「可愛すぎる」の声が殺到しました！

投稿は記事執筆時点で52万回以上再生されており、「仕事にならんて！」「これは羨ましい～♡」「はい！可愛すぎます（笑）」「ドヤ顔www」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「もちもちブラザーズ(@mochi_ryoko)」では、３匹の猫さんが一緒に暮らす様子が更新されています。３匹のやりとりもほっこり可愛らしいものばかりなので、ぜひ覗いて癒されてくださいね！

