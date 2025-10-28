『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第4話 “レイコ”齊藤京子、亡き娘に花を手向けるママ友と出会う
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第4話が28日の今夜放送される。
【写真】いじめのターゲットになっていた娘・優奈（大友花恋）
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を活写する。
■第4話あらすじ
マンションから飛び降りた娘・優奈（大友花恋）の月命日、玲子＝レイコは、現場に花を手向ける女性を見かけて驚く。それは、壮絶なイジメで優奈を追い詰めたママ友グループのひとり・長尾由紀子（水嶋凜）だった。
思わず呼び止めたレイコは由紀子を自宅に招き入れ、優奈との関係を探ることに。優奈が亡くなってもお構いなしに笑って暮らすママ友たちの中で、由紀子だけがなぜ死を悼むのか？ 由紀子はその理由を「優奈さんがいじめられる前は、私がいじめられていたんです」と静かに切り出す。
優奈は、沙織（新川優愛）らママ友の執拗な嫌がらせに苦しんでいた由紀子をかばった唯一の恩人だった。しかし、この行動が沙織たちの怒りを買い、優奈が次のいじめのターゲットに。そして沙織の家で行われた誕生日会の日に事件が起こる。
「きっとあの誕生日会が、優奈さんの自殺の引き金に…」と悔やむ由紀子が打ち明けるあの日の一部始終に衝撃を受けるレイコは、優奈の死後に送られてきた誕生日会の動画を再検証。成瀬（白岩瑠姫）の協力で鮮明に浮かび上がった映像の細部を見直すなか、優奈を陥れた思わぬ“犯人”を知ってしまう…。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送。
