『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話 “鮎美”夏帆、“ミナト”青木柚のある場面を目撃
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第4話が今夜放送。鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）のある場面を目撃してしまう。
【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話 場面カット
原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内）は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたがプロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディーだ。
■第4話あらすじ
鮎美から「すごく好きな彼氏ができた」と伝えられた直後、太平（楽駆）のバーでミナトを目撃した勝男。太平と渚（サーヤ）がミナトを“女たらし”と言っていたのが気になった勝男が、居合わせたミナトの元カノたちに話を聞くと、ミナトは女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”のよう。
鮎美のことが心配で居ても立ってもいられない勝男だったが、南川（杏花）から「元カレは無関係」と言われた言葉が突き刺さり、行動を起こせずにいた。
そんなこととは露知らず、ミナトとの仲を順調に深めていく鮎美。そしてついに同棲に漕ぎ着ける。ミナトのために料理を作って家で待つのだが、ミナトへの違和感と不安が徐々に募っていく中、ミナトのある場面を目撃してしまう。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
