◆東京六大学野球秋季リーグ戦 第７週第３日▽明大１５―０立大（２７日・神宮）

明大が１５―０で立大に大勝し、無傷の開幕１０連勝で０３年秋の早大以来、同校では９６年秋以来２度目の全勝優勝を成し遂げた。西武からドラフト１位指名を受けた小島大河捕手（４年）が４安打１打点の活躍を見せると、９回からは日本ハムから１位指名の大川慈英投手（４年）が３者凡退で試合を締めた。チーム打率３割２分５厘、防御率は０・７０と投打がかみ合い、同校の歴史に新たなページを加えた。

落ち着いた気持ちでマウンドに登った。大川は最後の打者を左飛に仕留めると、静かに右拳を握った。９回から登板。３者凡退で試合を締め、２９年ぶり２度目の全勝Ｖを達成した。「一戦必勝で戦ってきて、こういう形で終われたのは本当にうれしい」。２３日には日本ハムからドラフト１位指名を受けたばかり。数日間で、またも快挙を成し遂げた。

もう一人のドラ１の活躍もめざましかった。西武から１位指名を受けた小島が４安打１打点の固め打ちを披露。初回、１点を先制しなおも１死一塁で右前打を放って好機を広げると、後続の適時打で３点目のホームを踏んだ。「初回の入りを大事にしていた」。この日、２２歳の誕生日を迎え「今までで一番いい誕生日」と笑顔をこぼした。

小島が４割３分２厘とキャリアハイの成績を残すなど、チーム打率は３割超え。投手陣は大川に加え、ロッテから２位指名の毛利海大（４年）らがフル回転してチーム防御率０・７０と投打がかみ合った。納得の全勝優勝に「（明大として）２９年ぶり。うれしく思います」と戸塚俊美監督（６１）も顔をほころばせた。

次に目指すのは日本一だ。神宮大会へ向け、指揮官は「東京六大学の代表として、日本一を目指してしっかり調整していきたい」。紫紺の軍団が頂点まで駆け上がる。（北村 優衣）