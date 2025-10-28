長生炭鉱の跡地、ピーヤ（排気口）

【映像】ダイバーが潜るピーヤ内部の様子（実際の映像）

1942年2月、山口県宇部市で起きた長生炭鉱水没事故（ちょうせいたんこうすいぼつじこ）。183人が死亡、その約7割は朝鮮半島出身者だった。遺骨は今も冷たい海の底に眠っている。事故から80年以上が経過し、ようやく遺骨収集に向けた本格的な調査が始まった。動いたのは国ではなく市民団体だ。

太平洋戦争により石炭の増産が求められるさなかに起きた事故。朝鮮半島で行われた労働者「募集」の実態と、市民団体の調査の日々を追った。

■長生炭鉱で83年…海に眠る遺骨

長生炭鉱

山口県屈指の工業都市、宇部市。発展の礎となったのは石炭産業だ。炭鉱の多くは、海の底を掘り進める海底炭鉱で、その一つが「長生炭鉱」だ。長生炭鉱の跡地には「ピーヤ」と呼ばれる2本の排気口が当時のまま残っている。

市民団体「長生炭鉱の水非常（みずひじょう）を歴史に刻む会」の共同代表、井上洋子さん（75）。水非常とは、海底炭鉱での水没事故のこと。「刻む会」は、希望に応じて長生炭鉱の勉強会を開いている。

「事故自体は人災だった、助かる命だったということだ。この183人の人たちは死ななくてすんだ命。そこをしっかり押さえて頂きたい」（井上さん）

当時、長生炭鉱があった場所では、海底から47メートルより浅い場所での採掘は法律で禁止されていた。しかし、長生炭鉱は最も深い場所で37メートルしかなく、違法な操業をしていた。

1942年2月3日、その日は、いつもより多くの石炭を出すよう現場に指示が出されていた。無理な採掘を続けた結果、沖合およそ1キロの坑道で天井が崩れ、海水が流入した。坑内にいた183人が死亡し、そのうち136人が朝鮮半島出身者だった。事故の後、炭鉱の運営会社は解散し、遺骨は放置されたままだ。

宇部市史には「長生炭鉱は特に坑道が浅く、危険な海底炭鉱として知られ、日本人から恐れられたため、朝鮮半島出身者が投入されることになった模様」と記載されている。

炭坑跡の近くに「刻む会」が建てた追悼碑には「強制連行」と刻まれている。「全ての方が強制連行ではないですけども、強制連行は確かにあった事実として、きちんと書かないと分からない」（井上さん）

長生炭鉱は、「募集」によって朝鮮半島から1258人の労働者を集めていた。韓国南部の都市、大邱（テグ）。長生炭鉱で働いた朝鮮半島出身者の多くは、現在の韓国南部の人たちだった。韓国遺族会の会長、ヤン・ヒョンさん（77）は、多くの遺族から話を聞いてきた。

「当時は飢饉で、本当に食べていくのが大変で。そういう人達を募集人が狙う。『日本に行けばたくさん食べられて、たくさん稼げる』と。私の叔父も話を聞いていると、やっぱりそうだったんだなと思う」（ヤンさん）

遺族のウ・チョルホさん（64）は、叔父が長生炭鉱に行った経緯を父親から聞いたという。

「面（自治体）が『この人、この人』と選んで、連れて行った。『日本に行けば良い食事ができて、お金ももらえる』そういう嘘にだまされて行った。私の国が貧しかったから、叔父も連れて行かれた。言葉では言い表せないほどの怒りというか、とても悔しい。現場に行ってみて、叔父がこういう場所で働いていたんだ、こんなに苦労していたんだと分かって。遺骨がもし見つかれば、故郷の地に連れて帰って埋葬してあげたい。それが私の心からの願いだ」（チョルホさん）

朝鮮半島から来た人への訓示の記録が残されている。「只今、日本は戦争を致しております。その資材を造るには、第1に石炭が必要です。その石炭を掘る皆様の一人一人が戦争をしている心持ちで一生懸命に作業に努めなくてはなりません」。

さらに、石炭と戦争の関係を物語るものが残されていた。戦時中、国が作成したポスターは、石炭が戦争を支えていたことを示している。

宇部市史には、当時は「募集という名目の強制連行」が行われていた、とした上で長生炭鉱への強制連行があったと記載されている。

「刻む会」の勉強会では最後に、「ある朝鮮半島出身者」の手紙を紹介している。

「お母さん、私は今、日本の山口県というところで、炭坑の仕事をしています。海の下に坑道が通っていて海の上を通る漁船のトントンという音も聞こえてくるほどのとても危険な場所だ。体の具合が悪いからと言ってその日の仕事を拒否でもすると動物以下の扱いを受け、暴力を振るわれ食事もろくにもらえず、空腹で過ごす日々が多くある。必ず脱出して、必ずお母さんのところに帰ってきます」

手紙の主は今も海底に眠っている。

■国が動かぬ中、「刻む会」が独自調査へ

海底調査に行くダイバーの伊左治佳孝さん（36）

「刻む会」は国に何度も長生炭鉱の遺骨の調査を要望してきたが、国は、朝鮮半島出身労働者の遺骨について、「所在が明らかな場合」に限り、調査の対象としている。。

厚労省人道調査室 中村正子室長（当時）は「坑道のどこにご遺骨があるか具体的な場所が明らかでないことなどから、現時点で海底に埋没しているご遺骨の調査を行うことは、現実的に困難であると認識している」（厚生労働省人道調査室 中村正子室長（当時））

国は、朝鮮半島出身労働者の遺骨について、「所在が明らかな場合」に限り、調査の対象としている。ならば、所在を明らかにしようと「刻む会」は2024年、独自に遺骨収集に向けた調査を始めた。協力を申し出たのは、沈没船や海底洞窟などの調査をしているダイバーの伊左治佳孝さん（36）だ。

「骨の一片でも見つかったら。国が動かざるをえない状況にできる」（井上さん）

「助けるではないですけどね」（伊左治さん）

「助けていただけると。（遺骨を）外に出していただくのは大変なことなので。誰もあんな死に方は望んでいなかったわけだから」（井上さん）

伊左治さんが乗った船がピーヤに近づき、ピーヤの内部に潜水した。「多分、坑道の近くの深さまで下りられたけど、そこに鉄パイプみたいなのがいっぱい落ちていて通れない。それを全部引き上げたら通れるかもしれない」（伊左治さん）

「高齢のご遺族の一人一人の顔が浮かぶので、何とか皆さんがご健在のうちに、ご遺骨と対面できるよう、皆さんの力を借りながら頑張ってやっていきたいと思っている」（井上さん）

■遺族の存在と「刻む会」の原点

長生炭鉱で父親を亡くしたチョン・ソッコさん（92）

「刻む会」は1991年の結成以来、事故があった2月3日に近い日に韓国から遺族を招いて追悼式を行っている。

父親を亡くしたチョン・ソッコさん（92）は、以前は毎年のように追悼式に参加していた。韓国にいるチョンさんを訪ねると、父親と一緒に日本に渡っていたチョンさんは、事故現場を見たという。

「国民学校の子どもは、みんな長生炭鉱で（親が働く）子どもたちは、みんな家に帰れと言われた。あの時運動場に上がって、長生炭鉱のところを見たら、水が坑口から噴水のように上がった。あの時、悲しいものだ」（チョンさん）

同じ話を繰り返すチョンさんは、認知症が進行していた。父親の遺骨が見つかったとしても、チョンさんは理解できるのか……。家族の不安が膨らむ。

「刻む会」は、炭道の入り口「坑口」を掘り起こす作業に着手した。クラウドファンディングなどで寄せられた1200万円を資金に、坑口から坑内に入ることを目指した。

82年ぶりに開いた長生炭鉱の「坑口」。ダイバーの伊左治さんが内部を調査した。坑内にいた人の証言から遺骨が多くあるとみられる、坑口から350メートル付近を目指したが、坑内は濁りがひどく、金属や木材などが散乱していて、200メートル付近までしか進めなかった。

「破片とか持ち上げて確認したんですけど、持ち上げた範囲では（遺骨は）なかった。ここから継続して潜水の作業を行うことで、遺骨の回収につながりそう」（伊左治さん）

「本当に良かった。途中で潰れているかと思って。これ以上行けなかったらどうしようというのが一番不安だったので。潮の干満があったから、すごく心配だったけど、まだ奥まで行けると。本当に伊左治さんのお陰です」（井上さん）

犠牲者の遺族ではない井上さんがなぜ遺骨収集に力を入れるのか。その理由をたずねると、長野県天龍村に案内された。そこは井上さんの故郷だ。

「私の父親は戦地に行って、傷痍（しょうい）軍人で片目が潰れたままだった。恩給は手厚くて、それに比べて、朝鮮の人達には戦後は国が違うからということで、国籍条項に全部引っ掛けて、何の恩恵も無いという。そういう理不尽さがすごく……私は（恩恵を）受けた身の方なので、やっぱり不平等だっていうのが基本にある。国の施策に。多分ずっとそれがあるんだろうなと思っている。やっぱり、負い目を感じながらって……早く平等になりたいじゃないですか」（井上さん）

井上さんは、平岡ダムにも向かった。「昔、この建設に携わった親戚のおじさんが、ここに遊覧船を出してくれて、私が幼稚園の頃、お花見の遊覧船をしたことがある。その頃は何も知らないからね。東京の大学に行ったときに『朝鮮人強制連行の記録』という本を友達が貸してくれて、パラパラみていたら驚いたことに天龍村の字が出てきた」。

1940年から始まった「平岡ダム」の建設には、朝鮮半島や中国などから多数の労働者が動員され、工事中に亡くなった外国人の数は現在も調査中で全容は分かっていない。

「自分の故郷がまさかそんな負の歴史を持っている村だとは全く聞いてなかったので、青天の霹靂というか、故郷のイメージがぶっ飛んだみたいな、それぐらいの衝撃があった。故郷を私はそれなりに誇りを持っていたんですけど、その故郷でたくさんの朝鮮人、中国人、捕虜の皆さんを酷使していたと。しかもその骨が『山に今も捨てられたままになっている』という記述が一番衝撃だったと思う」（井上さん）

平岡ダム建設工事の犠牲者の火葬場の跡がある。外国人の多くが火葬されたが、薪の不足により焼き切れず谷に投げ捨てられたこともあったという。

「ここの下の滝のところには来て、滝を眺めたりしていたから、まさかそんなに悲しい現場なんて思いもよらなかった。人間の最後にしたらあまりにも悲しすぎる最後。それは長生炭鉱も一緒だけど。やっぱり返せるものは故郷にお返ししたいという気持ちがさらに強くなった」（井上さん）

■「真っ暗な中を明るく照らしていくような潜水活動を」

「刻む会」共同代表 井上洋子さん（75）

2025年4月、潜水調査に2人の韓国人ダイバーが参加。韓国人遺族も見守りに駆け付けた。坑道内の調査は今回が3回目。これまでの調査で、当初の予想以上に遺骨にたどりつくのが困難なことが分かってきた。

「代わりにお父さんの心を持って、私にとっての祖父にその気持ちを届けたくて来た」（チョン・ソッコさんの息子、ヨンボクさん）

「今は見えるようで見えない、出てきそうで出てこない。その不安な気持ちが一番つらい」（韓国遺族会 会長 ヤン・ヒョンさん）

坑道内の調査は3日間行われた。当初の目的であった「遺骨の収集」から坑道の状態を調べることに重点が置かれた。

ダイバーの伊左治さんは「完全に木が折り重なったみたいにガシャっとなっているので、そこの木の隙間を抜けて。だからこんな（狭い）ところを抜けていかないといけない」と語る。そして「（木を）どけると多分坑道ごと崩れる。崩れたものによって支えられている感じなので」とその難しさを明かした。

調査の結果、坑口から200メートル付近が大きく崩れていて、遺骨があるとみられるエリアに進むのは厳しいことが分かってきた。

「中の犠牲者も辛抱強く私たちを待っていてくださると思うので、私たちも辛抱強く、真っ暗な中を明るく照らしていくような潜水活動を今後も続けていきたい」（井上さん）

遺族たちは事故があった現場に向かい、船上から献花した。

「おじいさん、来ましたよ、お元気でしたか？」（ヨンボクさん）

「胸が苦しいです」（ヤンさん）

「海の中でどれほど苦しかっただろうかと思います」（ヨンボクさん）

「当然坑口が開いた時点で、ご遺骨に近づけると思っていたので、私たちは失望と言いますか、そういうものをご遺族にも与えたし、残念な気持ちもあるけれど。今私たちがしていることは、本来国がやるべきことであって、日本の国にやっていただくために、できるところから進めていっているわけで、こういう私たちの動きが国に届いていくように願っています」（井上さん）

番組の放送からおよそ3か月後の2025年8月25日。ダイバーらはピーヤから潜水し、水深およそ43メートルの坑道内で、骨のようなものを発見。26日にも新たに頭蓋骨に見えるものを引き揚げた。27日、警察は鑑定の結果いずれも人骨だったと発表。この発見を受けて福岡資麿厚生労働大臣は、「現時点では、安全を確保したうえでの潜水調査に資するような新たな知見は得られておらず、現時点で財政支援についての検討は進めておりません。これまでも外務省と連携して対応してきておりますが、山口県警察における検査の状況などを見守りつつ、関係省庁とも連携のうえ、適切に対応してまいりたい」と話した。

市民団体は、来年2月に海外からダイバーを招いて大規模な潜水調査を行う予定だ。

（山口朝日放送制作 テレメンタリー『遺骨は今も海の底』より）