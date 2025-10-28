オリオールズは27日（日本時間28日）、クレイグ・アルバーナズ氏（42）を新監督として正式に発表した。就任記者会見は11月4日の予定。アルバーナズ氏は10月30日に43歳の誕生日を迎えるが、その直前に最高のプレゼントを手にした。

2025年にはガーディアンズでアソシエイト・マネージャーを務め、2024年はベンチコーチとして在籍。その前にはジャイアンツで4年間、ブルペンコーチおよび捕手コーチを担当した。さらに、メジャーで働く前はレイズ傘下のマイナーで4年間指導経験を積んでいる。

現役時代は捕手として2006年から2014年にかけて、レイズとタイガースのマイナーでプレーした。ガーディアンズやレイズの指導哲学を受け継ぐ人物として知られるアルバーナズ氏は、「選手育成を重視しながらも常に競争力を保つ」スタイルで評価されており、若手の再建が急務となっているオリオールズにとって理想的な人材と言える。

アルバーナズ氏は球団を通して次のようにコメントを発表した。「伝統あるボルティモア・オリオールズの一員になれることを心から光栄に、そして謙虚に受け止めています。このような大きな名誉をいただき、オリオールズの関係者全員に感謝しています。この才能あふれるチームを率いるという責任を託されたことに深く感謝しています」。