¡¡²¡¤¹¤Ù¤»þ¤Ë²¡¤·¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î27Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£23Æü¤Î¸Ä¿Í7ÀïÌÜ¤Ëº£´ü½é¥È¥Ã¥×¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¸Ä¿Í2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊü½Æ¤·¤¿¤éÂç»´»ö¡Ä°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ËµÕÅ¾¥È¥Ã¥×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é°ËÃ£¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£°ËÃ£¤Ï³«¶É¤«¤é1¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢Æü¸þ¤«¤é3900ÅÀ¤Î¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åì4¶É¡¢¥ê¡¼¥Á¸å¤ËÆü¸þ¤ØËþ´Ó¤òÊü½Æ¤·¡¢3ÃåÌÜ¤ÇÆî¾ì¤Ø¡£
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¡¢¿ÆÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÃ£¤Ï¥É¥é¤âÀÖ¤â¤Ê¤¤ÇÛÇ×¡£¤·¤«¤·¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¼ê¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢12½äÌÜ¤ËºÇÂ®¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£2¡¦5¡¦8º÷¤È4Åû¤ÎÊÑÂ§»ÍÌÌÄ¥¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¤Ç4Åû¤ò¥Ä¥â¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ2¡¦Î¢¥É¥é¤Î1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æî3¶É¤ÏÁ´°÷¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢±Ê°æ¤¬Æü¸þ¤«¤é5200ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ËÃ£¤Ï2ÃåÌÜ¤Ø¸åÂà¡£Æî4¶É¤Ï300ÅÀº¹¤Ç±Ê°æ¤òÄÉ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÏßõÎõ¤Ê¥¢¥¬¥ê¶¥Áè¡£±Ê°æ¤¬¥Ä¥â¤ì¤Ð¿ÆÇÜËþ¤È¤¤¤¦Ä¶ÂçÊª¼ê¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ËÃ£¤â¥À¥ÖÆî¤òÌÄ¤¡¢¥«¥ó5º÷ÂÔ¤Á¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£°ËÃ£¤Ï´í¸±Ç×¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë±Ê°æ¤¬5º÷¤òÄÏ¤ó¤Ç¥À¥ÖÆî¤Î2000ÅÀ¤¬À®½¢¡¢¥²¡¼¥à½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö±Ê°æ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥é¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Á¡Ê¿ÆÄ·Ëþ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»æ°ì½Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ï10·î¤ËÆþ¤ê¹¥Ä´¤Ç3°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤Ï¥È¥Ã¥×¤¬ÎÌ»º¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½é¥È¥Ã¥×¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï¥×¥é¥¹¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸ì¤ê¤«¤±¤ë°ËÃ£¤Ë¡¢¡Ö°ËÃ£¤Á¤ã¤ó¤Ï½÷¿À¡×¡Ö¤¢¤ê¤µ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü1400ÅÀ¡¿¡Ü61.4
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü7700ÅÀ¡¿¡Ü17.7
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü4300ÅÀ¡¿¢¥15.7
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý3400ÅÀ¡¿¢¥63.4
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
