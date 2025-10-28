¡ÚÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÛµÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬33Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡¡ÃåÊª¤ÎÂÓ¤Ë¤ÏÅÐ»³²È¤ÎÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬27Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¢31Æü¸ø³«¡Ë¼ç±é¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¤Ï92Ç¯¡ÖÅ·¹ñ¤ÎÂçºá¡×¡ÊÁ¤ÅÄÍøÍº´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡Ý¡×¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÅÐ»³²È¤ÎÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÂÓ¤ÎÊÁ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¡Ö¤´°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÂÓ¤Ë¤ª¼Ì¿¿¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ï¿¼¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÂÓ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤¬75Ç¯5·î16Æü¤Ë½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¬ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÈ±Ê¤Ï¡Ö¡Ø·î¤È¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È»³¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ë¤ª»£¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸ÃÏ¤«¤éÂÓ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
12Ç¯¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÈÕ¤Ï¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Ç¤¹¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤ÇÂÐÃÌ¤·°Õµ¤Åê¹ç¡£24Ç¯8·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¡ÖÌò¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢16Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤ò³«¤±¤¿¡£À¸Á°¤â¡¢»£±ÆÃæ¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤ÈºåËÜ´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤òÈ¼¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢62Ç¯¡Ö¥¥å¡¼¥Ý¥é¤Î¤¢¤ë³¹¡×¡Ê±º»³¶ÍÏº´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É5ËÜ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤âÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â1Êâ1Êâ¡¢±Ç²è¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±Ç²è¤È¶¦¤ËÀ¸¤È´¤¯¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û