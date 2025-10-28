

閉幕2日後に訪れた大阪・関西万博会場ではすでにパビリオンの解体作業が始まっており、劇場のようなフランス館の側面も剥がされはじめていた（筆者撮影）

【写真で見る】巻き貝とアンモナイトをモチーフにしたPASONA NATUREVERSEは、淡路島のパソナ社に移転する

大阪から世界へ。世界に広がる万博のハードレガシー

1970年の大阪万博のハードレガシー（物理的な遺産）というと「太陽の塔」しか知らない人が多いかもしれない。しかし、実はそれ以外にもたくさんのレガシーがあった。55年の歳月を経て、再活用施設そのものが無くなってしまった事例が多いが、当時のベトナム館を移築した広陵町自治会（兵庫県）館集会所や当時のサンヨー館の屋根と梁を生かしたカナダの名門校、ブリティッシュ・コロンビア大学「アジアセンター」など現役で活躍する施設もある。

わずか半年の展示のために、国の威信をかけた建造物が作られる万国博覧会。そこで使われた建造物を残そうとする動きは当初からあったようで1851年のロンドンでの第1回万国博覧会でもクリスタル・パレスというパビリオンがサウスロンドンに全面移築された（1936年に焼失）。

1900年のパリ万博は多くのレガシーを残した。今日でも多くのアートやファッションイベントが開催されるグラン・パレやアール・ヌーヴォー調の地下鉄の入り口、マルク・シャガールらも住んだ集合アトリエ兼住宅のラ・リューシュなどが125年を経た今でも活用されている。

大阪・関西万博でも、計画時点からハードレガシーを含むパビリオン施設の再利用の計画があった。2023年11月には「パビリオン施設・建材・設備機器・什器備品類の会期後のリユース推進への取組み」が発表され、現在でも「万博サーキュラーマーケット ミャク市！」と呼ばれるWebページで施設の移築、建材／設備のリユース、什器／備品のリユースをしてくれる企業を募集している。

それでは関西圏の人々から熱狂を持って歓迎された2025年の大阪・関西万博はこれからの社会にどのような形で残っていくのか。



万博サーキュラーマーケット「ミャク市！」。大阪・関西万博に感銘を受けた企業経営者には、その感動を次の世代に引き継ぐために万博の資材を引き取って自社の一部にするという方法がある。「ミャク市！」では今でも施設・設備・什器の移築・リユース先のマッチングを行っている（ミャク市！公式サイトより）

跡地には大屋根リング200mと静けさの森

まず、なんといっても気になるのが今回の万博の象徴とも言えるギネス認定の世界最大の木造建築、1周2025メートルの「大屋根リング」だ。

こちらはすでに各所で報じられている通り、万博のメインの入り口であった東ゲートに近い北東側200mだけを残し、それ以外は取り壊されることが決まった。

大阪市が管理する緑地公園という形で恒久保存し、万博開催中と同様に登れるようにし、木材に触れたり、匂いを感じたりできるようにするという。残らない部分についてはAR（拡張現実）技術などを活用して再現することを構想しているという。

元々はすべてを取り壊す予定だったのが、市民の声で残す形になった点は「太陽の塔」に似ているが、全長のわずか10%だけという案に対して「全部残すべき」という反対の声が次々とあがった。大阪市の高校生による「大屋根リング全残しプロジェクト」の署名活動も大きな反響を呼んだ。

その後、万博協会と大阪市は丸ごと残す「全体保存案」、解体して部材を再利用する「全面リユース案」、北東部分だけを切り出して残す「200m部分保存案」の3つのシナリオを検討していたが、9月16日に「200m部分保存案」に落ち着くも、京都大学の山極壽一前総長や関西大学の芝井敬司理事長らが、（200mでは）大阪・関西万博の意義が後世に伝わらない、リングの全体像が、十分体験できるのか疑問といった声をあげ関西7大学が、収益化方法の検討も含めた要望書を提出するなど、全体保存を要求する声はやむことがない。

完全な状態で残したいという気持ちは大阪市などの側も共有しているが、そこには維持費なども含めた費用を全額負担してくれるスポンサーがあればという前提がつく。大屋根リングは半年間の会期のために作られた建造物であり、長期間利用を前提に作られておらず、大阪市が決めた200メートルの保存だけでも、改修や維持管理に「10年間で55億円」がかかるという。

これは確かに金額としては大きいが、ほかの施設と比べてそこまで大きいかといえばまだ議論の余地がありそうだ。例えば吹田市の万博記念公園の令和6年度の公園管理費は約39.4億円と公表されている。東京2020オリンピック／パラリンピックで建てられた新国立競技場の年間の維持管理費は約24億円と試算されている。これから夢洲に作られる統合型リゾートには年間1兆円の経済波及効果があると言われている。

他方、すでに取り壊された大屋根リングの活用方法についても話題が出始めている。木材約1500本相当分が、無償で地震の被害にあった能登半島珠洲市の災害公営住宅の建築資材として再利用される。2024年の元日に能登半島地震が起きて以降は、万博のための予算を能登半島地震の復興に充てるべきではないかという声も大きかったが、巡り巡ってその声に応える形となっている（なお、それでも余る資材についてはミャク市！などを通して引き続き引取先を探すという）。



大阪・関西万博を象徴する建築、大屋根リングは上に登ると遥か遠方に反対側の端が見通せる圧倒的なスケール感を感じる建築になっていた。しかし、これは大屋根リングより高い建造物を作らないといった規制によって成り立っていた（このため万博期間中は、雷雲が近づいてくると落雷を避け大屋根リングを閉鎖するという対策を取っていた）。このスケール感は、大屋根リングの内側に高層建築が建ったら感じられなかったかもしれない（筆者撮影）



夢洲再開発計画の第2期区域と第3期区域にまたがっていた大屋根リング。第2期区域内の200m（ネパールパビリオンからアゼルバイジャンパビリオンのあたりまで）を残す案に決定したが、ウォータープラザにかかる部分350mを残す計画もあった。全体の約10％、200mの長さで、あのスケール感をどれほど実感できるのかが気になるところだ（万博協会資料より）

統合型リゾートの島として生まれ変わる夢洲

ここで万博会場があった島、夢洲全体の未来像にも目を向けてみよう。夢洲は西側がグリーンテラスゾーン、東側が物流ゾーンとしての活用が定められ、島の中心部分が北から順に第1期（開発）区域、第2期、第3期と3分割されている。万博会場の跡地は、ほぼ第2期区域と重なる（一部、第3期のエリアと重なる）。

第1期はMGMとオリックスが中心となって開発する日本初のIR（統合型リゾート）で年間約2000万人の来訪者と1兆円以上の経済波及効果が見込まれており、2030年秋には部分開業予定で、現在、急ピッチで工事が進められている。

第2期区域は万博が終わったことで、これから開発が始まり、「健康や長寿につながる長期滞在型のリゾート」が建つと言われている。第3期区域は、まだ埋め立てが終わっていない段階で、第2期開発の後に着工となっている。

注目の万博跡地、第2期区域だが10月8日に行われたテレビ大阪主催のイベント「LBSスペシャル EXPOビジネスフォーラム 〜大阪・関西万博 未来へのレガシー〜」の中で大阪府の吉村洋文知事は「万博の理念や考え方を継承した『圧倒的な非日常空間』を持つ国際観光拠点となるよう計画」していることを明かした。

200m分の大屋根リングに加え、万博会場の中央にあった「静けさの森」も万博の理念を継承した街づくりで必須として残すことが決まっている。

現在、第2期区域についてはサーキット／ショッピングモール／ホテルにする案や5つのゾーンに分け商業・駅前ゲート、ライブエンタメ、ラグジュアリーリゾートにする案などが出ている（参考リンク）。2026年の春には理念を継承し、非日常空間を実現できる民間事業者の公募を行う、という。

なお、万博跡地には、これとは別に「大阪ヘルスケアパビリオン」の建物の一部が「レガシー」として残ることが決まっている（参考リンク）。大阪市は、建物の一部を「レガシー建物」として2062年まで活用することや、先端医療・ライフサイエンス分野の事業を少なくとも10年間継続することを条件に土地を売却方式で処分する予定で、すでに2社がマーケットサウンディング（事前対話）に参加し予防医療施設や国際医療拠点などの案を示しているという。現時点で具体的な応募企業名や提案内容は非公開だが、2026年前半の事業者選定が行われる模様だ。



10月8日、万博会場で開催されたテレビ大阪主催「LBSスペシャル EXPOビジネスフォーラム 〜大阪・関西万博 未来へのレガシー〜」の様子（参考リンク）。関西経済連合会会長や関西経済同友会代表幹事、パナソニック取締役、オリックス執行役らが登壇した。大阪府の吉村洋文知事は万博跡地を「圧倒的な非日常空間」を持つ国際観光拠点にすることを強調した（筆者撮影）



夢洲まちづくり基本方針。万博会場のあった夢洲はこれから3つのフェーズで再開発が始まる。万博期間中は騒音に注意をして工事を控えていた第1期区域の統合型リゾート開発は現在2030年の完成を目指して本格的にインフラ工事が始まっている（大阪市公式サイトより）

一部パビリオンは淡路島、大阪に移設予定

元のパビリオンに近い形での移転が決まっているパビリオンもある。

パソナ社の民間パビリオン、「PASONA NATUREVERSE」は同社が本社機能の一部を移転している兵庫県淡路島に移設予定で、同館の目玉として大きな注目を集めたiPS細胞でつくった心臓なども展示が行われる予定だ。

同じ淡路島のパソナの拠点には真ん中に白い球体が浮かぶ直方体のオランダ館も移設予定だ。こちらの活用方法は未定となっている。

ルクセンブルクのパビリオンは大阪府の交野市に移設予定だ。着工時から再利用しやすいように建材をなるべく加工せずに使用することにして作られた同パビリオン、2024年1月からパビリオンや建材を引き取ってくれる自治体を探したところ同市がこれに応じた。2024年度で閉校する市立第一中学校の跡地に移築し子ども向けの施設として使うことを検討している。

シグネチャーパビリオンの1つで数学研究者の中島さち子がプロデュースした「いのちの遊び場 クラゲ館」（小堀哲夫建築設計事務所がデザイン）は広島県福山市が公共施設として誘致をしている。

シグネチャーパビリオンの中でも特に人気の高かった落合陽一によるnull²は、万博後、ほかの場所に移設予定でクラウドファンディング「ぬるぬるのお引越｜万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ」を実施。開始から23時間で第1目標の1億円を集め、10月22日には第二目標の2億円も到達し、引っ越しできることが決まった。クラウドファンディングは12月19日まで継続する予定だ。

パビリオンではないが、解体／運搬／移設のしやすさを念頭に作られた米沢隆設計の「トイレ5」の一部は大阪府河内長野市の「府立花の文化園」のトイレが老朽化していたことを受け、そこに移設されることが決まった。会期序盤にその建設費用が高いという印象（実際はほかと比較して高くない）から「2億円トイレ」というあだ名がついたが、それで有名になり終盤にはわざわざ写真を撮りにくるファンも大勢登場した万博好きに人気のトイレだ。

海外に移設予定のパビリオンも

パビリオンなどの移設先は国内だけに限らない。日本を代表する建築家の1人、坂茂が竹と紙管、そして世界初となるカーボンファイバーのドームで作ったNPO法人ゼリ・ジャパンのパビリオン「BLUE OCEAN DOME」は、モルディブ共和国にできる坂茂が建築設計を担当している海洋リゾート開発プロジェクトに移設され活用されることが発表されている。

ウズベキスタン館は、ウズベキスタンに移設される。半屋外となった2階部分にたくさんの木の柱が立っている姿が印象的だったアトリエ・ブリュックナー（ATELIER BRUCKNER）設計のパビリオンだったが、移設後は新たに文化と地域コミュニティの拠点として活用される予定だ。



巻き貝とアンモナイトをモチーフにしたPASONA NATUREVERSEはプロダクトデザイナー／建築家の板坂諭の設計。上に鉄腕アトムが腰掛けていた様子を覚えている人も多いだろう。同館は建造中から淡路島のパソナ社に移転することが決まっていた（筆者撮影）



null²の移設に向けたクラウドファンディング「ぬるぬるのお引越｜万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ」は23時間で1億円を集めた（参考リンク）。同館の外装に使われた鏡面の膜材の一部などが返礼品として用意されている。12月19日まで継続中だ（READYFOR公式サイトより）



万博が始まった当初、揶揄する目的でついた「2億円トイレ」の名前がそのまま愛称となり、わざわざ写真を撮りにくるファンまで大勢生み出したトイレ5。設計者の米沢隆はXで積極的な発信を続け、万博終盤には連日のように会場に足を運びファンサービスを行っていた（筆者撮影）

GREEN x EXPOに形を変え再活用されるパビリオン

次の万博で再びパビリオンとして再活用されるものもある。建築家の永山祐子は、すでに大阪・関西万博でその実績を作っている。

日本館の隣、水辺に建っていた白い組子のファサード（外観）の建物「ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier」（内閣府、経済産業省、リシュモン ジャパン株式会社 カルティエ、博覧会協会によるパビリオン）は、2020年に開催されたドバイ万博で人気が高かった同氏が手掛けた日本館のファサードを引き取って再活用したものだった。

「ドバイ万博日本館は、コロナ禍で現地に赴くことが困難な中、完成しました。そして、開幕1カ月前にして初めて実物を目にしたとき、万博が終了する半年後には解体されてしまうことを想像し、『持って帰りたい！』と強く思ったところからリユースプロジェクトがはじまりました。そこから幸運なことに、さまざまな出会いがあり、多くの方にサポートをいただき、大阪・関西万博にてウーマンズ パビリオンとして新しく生まれ変わりました」と永山は語る。

その際、すでに次のリユース（再利用）に関しても意識をしており、もし次に持っていくのであれば、次期開催の博覧会である横浜のGREEN × EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）がいいのではないか、と考え「一度できたことはもう一度できるはず、という思いで公募に参加」したところ無事に採択されたという。2027年の同万博では、あの組子ファサードの建材が屋内出展施設（仮）のファサードとして再活用される予定だ。永山は「移した場に合わせて自由にトランスフォームしていく姿は、新しい建築の可能性として『動く建築』と名付けている」というが、この考え方はGREEN × EXPOが掲げる環境に配慮された「GREENサーキュラー建築」の考え方とも合致する。

また永山といえば、大阪・関西万博で、もう1つパナソニック館「ノモの国」の建築も手掛けているが、実はこちらのファサードやライトアップ演出に使用していた照明（40台）、スピーカー（12台）やミスト設備もGREEN × EXPOで、「Urban GX Village」エリア内に出展予定の東邦レオ株式会社の施設、STUDIO（仮）のファサードとして再活用される。

元々、家電製品の部材をリサイクルして作られた同パビリオンだが、ファサード以外には応接室と多目的トイレで利用していたトイレ設備は京都大学、外構部に利用していた舗装ブロックや設備機器は株式会社大林組の技術研究所（東京都清瀬市）内の実験棟「オープンラボ3」に移設するなど再活用に積極的で建築物のリユース・リサイクル率99％以上を達成したという。

パナソニック館の隣に出展していた三菱未来館もGREEN x EXPOで再活用予定だ。半年間の万博のパビリオンということで、ポリカーボネートの折板や鋼製足場板など仮設資材で作られていた同パビリオンだが、GREEN x EXPOに再び出展予定の三菱グループのパビリオンとして再活用される予定だという。解体した建物から木材を選別し木粉化。樹脂と混ぜて成型し、3Dプリント技術を用いて再生産することで新たな建設資材に生まれ変わらせ三菱グループ展示施設の外装材に活用するという。



永山祐子が設計をした「ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier」の麻の葉紋様とアラベスクを融合した立体格子組子ファサードは、大阪・関西万博がドバイに続く2度目の万博。会期中はここでジェンダーなどに関する多くのトークイベントが開催された。2年後には横浜のGREEN x EXPOでさらに再利用されるとあって取り壊しも真っ先に行われるようだ（写真：有限会社永山祐子建築設計）



パナソニックの家電製品の廃材を集めて作られたパナソニック館の外観を特徴付けていたのが永山がバタフライと命名した1400個の「∞」の字の形をした金属の輪。この輪を再成形できる工場を発見したことでGREEN x EXPO東邦レオSTUDIO（仮）への転用の可能性が一気に広がったと永山は語る（写真：有限会社永山祐子建築設計）

パビリオンから全国へ。そこかしこで展示品の移設も

パビリオンだけでなく、展示品の中にも、移設され万博後も見られるものがいくつかある。

イタリア館ではほぼ毎週、同国の異なる州を紹介する展示を行っていたが、7月7日から1週間行われたモリーゼ州の展示ではプレミアータ・フォンドリア・マリネッリ社の職人が「イタリアと日本の友好」や「人類の平和」、「未来への希望」を願って制作した鐘が展示された。1週間の展示後、この鐘は大阪市中央区のカトリック玉造教会に移設済みだ。

このほか、石黒浩によるシグネチャーパビリオン「いのちの未来」に展示されていた7体のアンドロイドは京都府のけいはんなオープンイノベーションセンターに、よしもとwaraii mirai館のMASARU OZAKI作の全長4mの巨大なネギの作品「問いかけられるネギ」はネギの名産地の群馬県下仁田町に、大阪ヘルスケアパビリオンに展示されていたiPS細胞で作った「心筋シート」の映像や心臓の模型、パネル展示などは大阪市内の最先端の医療拠点、中之島クロスに12月末までに移設をし展示を始める、という。

大阪ヘルスケアパビリオンといえば、もう1つ微細気泡で15分で身体を洗浄する「ミライ人間洗濯機」が大きな注目を集め、わずかな体験枠に多くの応募が殺到した。ミラバスブランドを展開する株式会社サイエンスが同パビリオンのために作った一点ものの展示だったが、万博期間中に多くの問い合わせがあり、量産化が決まったという。10月8日開催テレビ大阪主催の「LBSスペシャル EXPOビジネスフォーラム 〜大阪・関西万博 未来へのレガシー〜」に登壇した同社青山恭明取締役会長によれば、すでに大阪の道頓堀クリスタルホテル3や九州黒川温泉旅館の新施設などいくつか納品先も決まっているという（納品時期は未定）。同氏は、いずれは一般家庭や高齢者施設へも広めていきたい、と語っていた。

ほかにヨルダン館で展示されていたヨルダンの赤い砂は、万博期間中に誕生した国境を越えて砂でつながる出展地域間連合「サンド・アライアンス」でつながった鳥取県が引き取り「サンド・アライアンス」の交流継続のシンボルとして、夢みなとタワー（鳥取県境港市内）に「サンド・アライアンス交流記念エリア（仮称）」を設置し、そこに展示をするという。

またNTTパビリオンで展示されていたIOWNという次世代通信技術を体験できる展示は国内各地のNTTの営業拠点で法人向けに展開をする予定だ。

サウジアラビア館では、温暖化の影響でサンゴの骨格が透けてしまう白化現象への対策としてサンゴをCCP（炭酸カルシウム光重合）という素材で3Dプリントするアブドラ王立科学技術大学（KAUST）の科学者の研究を紹介していたが、この人工サンゴは10月下旬以降、琉球大学、関西大学、障害福祉サービス事業を行うサンクスラボ（那覇市）に引き渡され、沖縄や与論島（鹿児島県）近海に移植される予定だ。

ミャクミャクの絵が描かれたマンホールも再利用

また、万博会場ではそこかしこにミャクミャクの絵が描かれたマンホールが使われていて話題になっていたが、これらも吹田市の万博記念公園をはじめ今後、大阪市のさまざまな場所で使われるという。

また移設ではないがポルトガル館の天井から吊るされていた無数のロープやパキスタンの8億年前の岩塩、スーダン館の太鼓などの伝統工芸品やヨルダンの展示の一部はサッカーチームのセレッソ大阪が引き取り、今後、クラブのホームゲームや地域貢献活動で活用していく、という。

万博会場では各国の食文化を伝える飲食店も人気だったが、ドイツパビリオンのレストランが2026年夏頃、大阪難波に開業するほか、サウジアラビアを中心とした中東パビリオンの料理を提供し、2030年開催のリヤド万博への交流の窓口の役割も果たす新たなカフェ「arab breeze」もオープン予定で、Instagramにて情報を発信している。



東ゲートから入場し大屋根リングをくぐると真っ先に目に入ったアイルランド館のこちらの作品は、ゲール語と日本語の両方で場所、循環性、そして文化を超えたアイデアの流れに関連する意味を持つ「リン」という語を入れ『Magnus RINN』と命名されている。京都の知恩院での展示に向けて準備を進めている（撮影：福永一夫、画像提供：A Lighthouse called Kanata）

まだ冷めやらない大阪・関西万博の熱狂

万博が残したのは物理的なハードレガシーだけではない。ソーシャルメディアでは、連日のように「万博ロス」という言葉を目にするが、それに応えるように全国では万博関連のイベントが続々開催されている。

閉幕直後、万博会場にも近い大阪府立江之子島文化芸術創造センター（enoco）で18日間開催されたロゴマーク、デザインシステム、公式キャラクターミャクミャクなどのデザイン誕生の背景を豊富な資料で紹介した「大阪・関西万博デザイン展」は、小さな施設の目の前に連日万博会場を思わせる長蛇の行列ができた。世界初の誰もが参加できるオープンな万博デザインを提唱した引地耕太の解説を受けながら展示を見たが、数分後にはまるで聖人の後をついて回る信徒たちのような30名を超える人の塊ができており、そのまま記念撮影やサイン会が始まってしまった。

同様に10月17・18日に阿波座で開催した万博パビリオン再結集マルシェ「世界横丁」も大人気だったという。

万博人気に火をつけたイタリア館の古代彫刻の「ファルネーゼのアトラス」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」、ペルジーノの「正義の旗」を万博後も展示すると話題になった大阪市立美術館で10月25日から来年1月12日まで開催される特別展『天空のアトラス イタリア館の至宝』のチケットは長時間続いたサーバーへのアクセス集中の末、たった2日間で日時指定予約が売り切れた（ただし、予約チケットの多くが転売されており問題となっている）。

アイルランド館の角にあった同国のアーティスト、ジョセフ・ウォルシュが7年間かけて作った彫刻『Magnus RINN』は、今後、さまざまな手続を経た後、京都の知恩院に移設され、約1年間展示をする方向で準備を進めているという。ちなみに作品名の「リン」には、ゲール語と日本語の両方で場所、循環性、そして文化を超えたアイデアの流れに関連する意味があるという（参考リンク）。

ほかに10月25日には、フランス館の最後の部屋で展示されていた3つの島の1つにあったイリオモテヤマネコの彫刻は石垣西表で、その他の島々の展示は関西空港やフランスで一般公開する予定があることなどが新たに発表されている（参考リンク）。このように万博での展示のその後の予定については、まだまだこれから発表されるものも多い。同行はぜひXで大阪・関西万博の情報を発信し続けている「大阪・関西万博応援マガジン EXPOST」などのアカウントをフォローしておくと良いだろう。

なお、熱狂が続くのは大阪だけではない。ミャクミャクが東京に出張し東京駅の「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸東京店」でツーショット撮影などを行ったイベントでは朝9時半から整理券を配る予定だったが、前日から徹夜組の大行列ができ、前日23時頃に並んだ人で定員に達し抽選にするべきだったといった声があがっている。

大丸同様に万博オフィシャルストア運営4社の1つである丸善ジュンク堂の「丸善・丸の内本店」も連日ミャクミャク関連グッズの販売で長蛇の列を作っている。

大阪・関西万博の勢いは、まったく色あせていない。そういえば大阪・関西万博の前にも「万博」と聞くと目を輝かせて1970年代の万博の思い出を語る人が多かった。

来場者の41.2%が4-22歳だった1970年万博と異なり、今回の万博では50代未満の来場者はわずか24％（前の万博にもきていた可能性が高い60代と70代が57%）。来場者の年齢構成に大きな違いはあるが、少なくともあと十数年はこんな熱狂と、万博を愛した人たちの間の温かい交流が、触れることのできないソフトレガシーとして続くのかもしれないが、万博熱が冷めない人々には、ぜひ来年以降、大阪を飛び出して記事で紹介したハードレガシー展示の全制覇を目指してみてもらいたい。



ハードレガシー一覧（筆者作成）

（林 信行 ： フリージャーナリスト､コンサルタント）