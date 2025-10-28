辛い時に絶対やってはいけない「NG思考」とは？ あなたの心を蝕む危険なワナ

『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）

辛くてどうしようもない時の考え方

今日は、辛くてどうしようもない時の考え方について、お話ししたいと思います。

生きていれば、辛くて仕方がない時は誰にでもあるものです。そんな時、私たちは物事をどのように捉えれば良いのでしょうか。

なぜ「辛い」と感じるのか

辛くてどうしようもない時、なぜ私たちはそこまで辛く感じてしまうのでしょうか。それは、この辛い状況が「ずっと続くのではないか」と思ってしまうからです。

しかし、実際はそうではありません。人生は続いていくものです。辛いことが起きたからといって、そこで全てが終わるわけではなく、その先にも様々な展開が待っているのです。

辛い出来事は「人生の分岐点」

何か辛いことが起きた時、それは人生における一つの「分岐点」と捉えることができます。その出来事によって、私たちは何かを感じ、考え、次の言動を選び取っていくことになります。

つまり、辛い出来事は、その後の人生を新しい方向に導くきっかけにもなり得るのです。

必ず訪れる「次の展開」

今感じている辛さも、時間と共に少しずつ和らいでいきます。そして、その辛さに対して、私たちが何かを考えたり、行動したり、あるいは時には何かを諦めたりすることで、必ず「次の展開」が待っています。

人生の幸不幸は予測できず、一見すると不幸な出来事が幸運に転じたり、その逆もあり得ることを示す「人間万事塞翁が馬」ということわざがあるように、良いことと悪いことは、まるでサンドイッチのように重なり合って訪れるものです。

辛い経験を経たことで、きっと何かが変わり、良い方向へ転換できるはずです。

自分の中に眠る力を信じる

今すぐには未来の展望が見えないかもしれません。しかし、諦めることも一つの選択肢ですし、これを機に発想を変えて、全く違う道に進むことだってできます。

過去を振り返ってみてください。これまでにも辛いことはたくさんあったはずです。でも、私たちはその度に何とか乗り越えて、今を生きています。楽しいことや嬉しいことも、きっとあったはずです。

それは、人生が辛いことだけでできているわけではないからです。辛いことの後には必ず変化が訪れ、楽しいことも起きるのです。ですから、今が真っ暗だと感じても、全てを悲観する必要は全くありません。

辛い経験を「未来の糧」に変える力

辛い時というのは、心も体も疲れ、ストレスで視野が狭くなりがちです。しかし、私たちは必ずその状況から抜け出すことができます。そして抜け出した時には、「あの辛い経験があったからこそ、今の自分がある」と思える日が来るかもしれません。

私たち人間には、辛い経験を、まるで美味しい料理を作るかのように、価値あるものへと変えていく力が備わっています。あなたにも、その力は必ずあります。

大丈夫、なんとかなる！

「この辛さは永遠には続かない。必ず良い方向に転換される」――そう思うだけでも、心は少し軽くなるものです。

簡単に言えば、「なんとかなる」のです。「なんとかなる」と思って過ごしていれば、物事は不思議と何とかなっていくものです。今までも、そうやって乗り越えてきたのですから。

だから、安心してください。大丈夫です。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。