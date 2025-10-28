メラニン色素が少ないため、生まれながらに髪や肌が白い「アルビノ」。最近ではメディアでも知る機会が増えてきましたが、今から約40年前はアルビノという言葉自体が浸透しておらず、情報も乏しかったそう。そんな時代にアルビノの息子を産んだ粕谷幸司さんの母、友子さんは── 。

見た目の違いに偏見が強い時代だった

息子が生まれた当時はアルビノという言葉を知らなかった粕谷幸司さんの母

── 生まれつきメラニン色素が少ない体質である「アルビノ」。当事者の粕谷幸司さんは、人と見た目が違うことと向き合う経験などをメディアで発信し続けてきました。そんな幸司さんのお母さんは、「アルビノ」という言葉すら知られていなかった時代に、手探りで子育てをしてきました。はじめて幸司さんと対面した42年前のことを覚えていらっしゃいますか。

粕谷さん：よく覚えています。産後すぐ、先生が穏やかな口調で「世界にはいろんな肌の人がいるんですよ」と話し始めたんです。なぜそんな話を？と不思議でしたが、赤ちゃんと対面してその理由がわかりました。肌も髪も透けるように真っ白だったんです。

2人の兄たちも、親族にもそうした症状の人はいなかったので驚きました。でも生まれてきてくれたことがうれしかったです。当時は医師でさえアルビノについて詳しく知らない時代で、それ以上の説明はなく、私も「そのうち肌の色も変わるのかな」くらいに思っていたんです。

── ご家族や周りの反応はいかがでしたか？

粕谷さん：家族は事実をそのまま受け止めてくれましたが、母からは「変わった子を産んで、追い出されないだけでもありがたいと思いなさい」と言われ、とても傷つきました。見た目の違いに偏見が強い時代でしたから、周囲の目はやっぱり気になりました。出産直後、親戚が赤ちゃんを見に来たとき、わが子を見て気まずそうな反応をされたらどうしよう ── そう思いつめ、屋上に上がってしまったことがありました。死ぬつもりはなかったけれど、「ここから飛び降りたらどうなるんだろう」とふと思ったのを覚えています。すぐに思い直して冷静さを取り戻しましたが、今思えば本当に浅はかでした。

── 医師から詳しい説明もないまま育児が始まり、不安が大きかったと思います。

粕谷さん：耳に入ってくるのは「短命らしい」「知能が発達しないらしい」といった根拠のない噂ばかり。心配でたまらず、生後数か月間で大学病院の小児科を6か所ほど訪ね歩きました。どこもハッキリした答えをもらえず、不安でした。「普通に育てて大丈夫です」と、ようやく医師から言われたときは心底ホッとしました。そのときはじめて、先天性の「白皮症」（皮膚の色素であるメラニンが作られなくなる遺伝性の病気）で紫外線に弱いこともわかりました。その後、3歳のころには弱視だと判明。映画館ですぐ寝てしまうのは、スクリーンがまぶしかったからだと気づきました。

── 小さな子どもは外で遊びたがりますよね。紫外線対策は大変だったのでは？

粕谷さん：当時は日焼け止めの製品はほとんどなく、服や帽子で防ぐしかありませんでした。ただ、目が届かないことが多く、失敗もありました。小学1年生のとき、プールの授業で日焼けをして全身が水ぶくれになってしまったんです。日陰で見学していると思っていたら参加してしまったようで。急いで病院に連れて行きましたが、日焼けの痛みに泣かずにじっと堪えている姿を見て胸が痛みました。

── 見た目の違いから、周囲の視線を感じる場面は多かったと思います。

粕谷さん：肌も髪も真っ白なので好奇の目で見られることがありました。でも、幸司は明るく人懐っこい子で「かわいい」と言っていただくことが多く、私もその笑顔に癒されてきました。兄たちの支えもあり、学校でもいじめや差別を受けることなく過ごせていたようです。

子どもに申し訳なく思ったことは

粕谷さんの入学式に母・友子さんと

── 幸司さんへの接し方で意識されていたことはありますか？

粕谷さん：見た目が違うことで劣等感を抱かせたくなくて「真っ白で本当にかわいいね」「お人形さんみたいに素敵だね」と前向きな言葉をかけ続けてきました。おかげで息子は自分の見た目にコンプレックスを抱くことがなかったようで、それはよかったなと思います。

情報がまったくなかったので、毎日が試行錯誤でした。「あの看板の文字は見える？」「まぶしい？」と本人に確認しながら私自身も理解していった感じです。

── 幼稚園や小学校に上がるときは、事前説明に行かれたそうですね。

粕谷さん：髪と肌が白く視力が弱いこと、日焼けを避けたほうがいいことを伝え、「それ意外は普通の子どもです」とお伝えしました。当時は病名も情報もなく、先生方も手探り状態だったと思いますが、受け入れてくださって感謝しています。

ただ、視力に関しては親としてもっと詳しく伝えるべきだったと思っています。あとになって本人から「黒板が見えなかったから自分でいちばん前の席にしてくださいとお願いしていた」と聞き、申し訳なくなりました。学校とのつながりを保つため、行事には必ず参加し、主人にはPTAの役員をお願いし、積極的に関わるようにしながら見守りました。兄たちもよく面倒を見てくれて助けられましたね。

── 進路については、どのように考えてこられたのでしょう。

粕谷さん：高校進学の際は、プールに屋根があるかなど、紫外線対策ができている学校を探し、見学に回りました。最終的には本人が進路をしっかり考えていて、自分で学校を決めてきましたので安心しました。子どものころから、自分で判断しなくてはいけない場面が多かったからか、自立心の強い子に育ってくれたのは幸いでした。

── できないことを悲観せず、幸司さんの特性をありのままに受け止め、前向きに接してこられたのですね。

粕谷さん：そのときどきで精いっぱい向き合ってきたつもりでしたが、私自身、自営業の家に嫁ぎ、家業に夫の両親の世話、親戚づきあいと、やるべきことに追われ、子どものことがあと回しになってしまったところがあります。

寂しい思いをさせてしまったとも思いますが、それでも周りに助けられながら自分の居場所を見つけて成長してくれたことに、感謝をしています。

「お母さんが笑ってる！」と言われ驚いて

── 家業や親族づき合いがあるなかで、3人のお子さんを育てる日々は大変だったと思います。

粕谷さん：ある日、子どもの言葉にハッとさせられた出来事がありました。幼い子どもたちを連れて久しぶりに友人の家に遊びに行ったんです。夢中でしゃべっていたら、長男が「お母さんが笑ってる！」と驚いていて。ショックでした。忙しさのあまり、しかめっ面ばかりしていたんだと反省しました。そのときから「笑って過ごそう」と決め、私自身も強くなった気がします。

── 現在、幸司さんは、アルビノ当事者の視点からメディアで精力的に発信されています。自分らしく生きる姿は、お母さんの目にどう映っていますか。

粕谷さん：頑張っている姿を見ると、うれしいですね。当事者の経験談を発信することは、同じような子を持つ親御さんにとって、とても参考になるのではないでしょうか。アルビノの人がどんなふうに生きているのか、幸せに暮らせるのかを当事者の立場から伝えることで、親御さんを安心させるメッセージになるといいなと思います。私自身、幸司を育てるなかで、障害を持つ方の親の気持ちが少しわかるようになりました。当時はわからないことだらけでしたが、いろいろなことを勉強させてもらったと思っています。

アルビノとして生まれてきた息子に対して、前向きに子育てをしてきた母・友子さん。当の本人である粕谷幸司さんは、小学校入学当初こそ人との違いに戸惑ったことがあったそうですが、母のそうした言葉がけのおかげで、「これは自分の特徴なんだ」と前向きに受け止められるようになったそう。現在はアルビノ・エンターテイナーとして、当事者の思いを発信しています。

