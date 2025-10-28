8 大地にひざまずき、やがて芽生えたものは──亀山郁夫さんと読む『ドストエフスキー』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

亀山郁夫さんによるドストエフスキー『罪と罰』読み解き #8

19世紀、急激な近代化が進んだ過渡期のロシアで、人間の内面に深く迫った大作家ドストエフスキー。その作品は、時代を超えて私たちの心を強く揺さぶります。



『別冊NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』は、「100分de名著」で取り上げた『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』に『悪霊』『白痴』『未成年』の三作品の書き下ろし解説を加えた一冊。この五大長編を解説するのは、ドストエフスキー作品の新訳も手掛けたロシア文学者・亀山郁夫さんです。





大地へのキス

重層的でミステリアスな作品に込められた作者の意図を、クリアに解読していく本書より、第1講「『罪と罰』──なぜ、人を殺めてはいけないのか？」全文を、特別公開します。（第8回／全8回）Ⅳ 復活はありうるのか

その日の夕刻、ラスコーリニコフは母を訪ねて別れを告げます。彼の書いた論文を三度も読んだという母は、「おまえの頭んなかには、だれにもわからない仕事や計画がたくさんつまってるのかもしれない」と言い、「死んだ父さん」も詩や小説を書いたが挫折したと話します。「すごく遠いところ」へ行くというラスコーリニコフの言葉に、母は涙声で、「で、そこは、何か、仕事があるのかい、何か、出世の道とか、あるのかい？」と尋ねます。



下宿に戻ると妹ドゥーニャがいました。ラスコーリニコフは、ネヴァ川のほとりを歩きまわりながら自殺しようと思ったが、できなかったと告げます。妹はソーニャと二人で、彼の自殺を心配していたと言います。「これから自首しに行く」と言う彼の前で、ドゥーニャの頰を大粒の涙が伝います。しかしラスコーリニコフは、それでも信念を曲げようとはしません。彼は今も自分の考えに誤りはなく、自分の「罪」がどこにあるか理解できないと言い、「どうして、正規軍の包囲攻撃や、爆弾で人をぶっ飛ばすほうが、もっと敬意を示される形式なのか？」と問います。自分が「卑劣で無能だから」、ポルフィーリーが有利だと勧めたから自首するにすぎないと言うのです。



肉親に対してすら怒りを募らせる彼は（「あいつら、なんだってこうもおれを愛するんだ、おれにそんな値うちなんてないのに！」）、この期に及んでも罪を自覚するには至りません。ひたすら怒りがあるのみなのです。では、その怒りの根源にあるものとは何であったのか。



ラスコーリニコフが十字架を受けとりにソーニャの部屋に行くと、彼の自殺を確信し、絶望しきっていたソーニャは歓喜して彼を迎えます。しかし、ラスコーリニコフの態度に反省の色は見えず、ソーニャは、傲慢とも強がりとも思える態度を取りつづける彼の胸に、黙って糸杉の十字架をかけます。十字架をかけるということは、同時に、十字架にかけられる（あるいは、背負う）ことも意味します。象徴層のレベルでは、まさにこの瞬間から、神なきゴルゴタへと向かうラスコーリニコフの苦しい歩みが始まったと考えてよいのです。



ソーニャの部屋を出たラスコーリニコフは、警察に向かって歩いていく途中、センナヤ広場の人ごみで、ふとソーニャの言葉を思い出します。すると急に全身が震え出し、「出口の見えない憂鬱と不安」から「汚れない、新しい、充実した感覚」が湧き出してくるのを感じます。

その感覚は、発作のようにいきなり襲いかかってきた。心のなかにひとすじの火花となって燃えはじめ、とつぜん、炎のように自分のすべてをのみつくした。自分のなかのすべてが一気にやわらいで、涙がほとばしり出た。立っていたそのままの姿勢で、彼はどっと地面に倒れこんだ……。

広場の中央にひざまずき、地面に頭をつけ、快楽と幸福に満たされながら、よごれた地面に口づけした。起きあがると、彼はもういちど頭を下げた。

（第６部第８章）

復活に向けての第一の試練です。ラスコーリニコフにとって、母なる大地ほど忌まわしいものはありません。その大地に口づけをする。それは自分がもっとも屈辱的と見なす行為に自分自身を投企する、いわば実存的な選択と呼びうるものです。それによって「快楽と幸福に満たされ」るというのは、常人には理解しがたい感覚のようにも思えます。しかし、「大地」から湧きあがる、形而上的かつ原始的な感覚を、ドストエフスキーは人間の生存にとって不可欠のものと考えていたことはまちがいありません。



しかし、「快楽と幸福」はたちまちのうちに消えていきます。主人公の傲慢な固い殻は、そう簡単に壊れてはくれません。「こいつ、エルサレムへ行く気だぜ」──群衆の好奇の目や笑い声に包まれ、「わたしは人殺しです」という言葉は舌の上で凍りつき、出てこないのです。それでも再び警察へと歩き出す彼の眼前に、「ひとつの幻」がひらめきます。



この幻とはいったい何なのでしょうか……ゴルゴタの丘へおもむくイエスの姿でしょうか、それとも別の何かでしょうか……かりにこれをイエス・キリストの幻だとしてしまうと、あまりに単純な宗教的イデオロギーに回収されてしまいそうです。ドストエフスキーは「ひとつの幻」としか書いていませんから、ここはあえて永遠の謎ということにしておきましょう。



ラスコーリニコフは、また、街角に隠れて自分を見つめているソーニャの姿をも見いだし、胸がつまります。彼女が自分と運命をともにしてくれるという確信が強まります。



閑散とした警察署で、彼を出迎えたのは、副署長の「火薬中尉」でした。粗暴な火薬中尉は、「あなたは少壮の文学者、それどころか、学識ゆたかで……」などと思いがけず甘い調子でラスコーリニコフを褒めそやし、自分は妻ともども文学好きだと言って饒舌に雑談をはじめます。事務官のザメートフは異動させられたが、あなたは、ザメートフのような「軽薄な若僧」とはできがちがう、とまでほめそやすのです。さらに中尉は、自殺が流行する世相を憂い、今朝もスヴィドリガイロフとかいう紳士がピストル自殺した、と伝えます。



その知らせに衝撃を受け、めまいに襲われたラスコーリニコフは、自白もできずにふらふらと外へ出てしまいます。中庭には、「死人のように青ざめた」ソーニャが立っていました。彼はすぐに警察署にとって返し、ついに自白します。



「あれは、ぼくが、あのとき、役人の未亡人のおばあさんと妹のリザヴェータを斧で殺し、盗みました」

「生きろ」というサイン

物語はエピローグに辿り着きました。最初にこの小説を手にしたとき中学生だった私は、ラスコーリニコフの大地へのキスのシーンに深い解放感を覚え、あたかも自分自身が救われたような気がしました。人間は、苦しくなったら大地にキスをすればいい、正直になればいい、と思ったのです。ところが大人になってあらためてこの小説を読み、必ずしもそのようには書かれていないことに気づきました。ラスコーリニコフは、正直に犯行を自白したものの、大地へのキスはつかの間の解放感をもたらしてくれたにすぎなかったということです。ラスコーリニコフにはむろん救いなど訪れず、むしろ深刻なアイデンティティの危機に襲われることになります。



自首から五か月後、ラスコーリニコフに下された判決は、シベリアでの強制労働、懲役八年というものでした。計画殺人に対する量刑としてはかなり軽い、寛大にすぎると思える判決です。医師のゾシーモフや学友たち、ナスターシヤや下宿のおかみらの証言によって、犯行は一時的な心神喪失によるものだったと結論づけられ、また自首の事実やラズミーヒンの有利な証言──ラスコーリニコフの献身的な美談──から被告には最大限の情状酌量がなされたのでした。かりに情状酌量がなければ、おそらく十二年から十五年の刑が彼に下されたはずです。



さて、このように八年という量刑は、「心神喪失」や「情状酌量」など当時の近代的な司法改革を反映した結果でもありましたが、興味深いことに、ドストエフスキー自身のシベリア流刑の年数八年（懲役四年、兵役四年）と似ています。また、事件発生から五か月後の判決というのも、意味深長です。かりに、ラスコーリニコフが自首した日を七月二十日と仮定すると、五か月後がちょうど、十二月二十日前後となります。この日付は、ドストエフスキーに死刑宣告と恩赦が下された日とほぼ重なっています。つまり作者は、ラスコーリニコフの運命に若き日のみずからの体験を投影していたのです。



二人の女性を殺したあとのラスコーリニコフは、自首か、自殺か、という二者択一の中で大きな苦しみを経験します。最終的に彼は、前者を選びますが、自首は逆に彼を、アイデンティティの喪失へと導き、人々の前に空けたような姿をさらしはじめます。しかし、生命は与えられました。十二月二十日前後に設定された判決は、まさに「生きろ」というサインです。当初のプランでドストエフスキーは、ラスコーリニコフを最後に自殺させるつもりでした。ところがそのプランは執筆の過程で大きく変更され、主人公は生き延びることになったのです。作者は、おそらく思考に思考を重ねてこの結論に辿り着いたはずです。しかし、生命が与えられたからといって、人間としての甦りが即座に実現できるわけではむろんありません。逆に、主人公のような人間に真の意味での精神的な救い、甦りのプロセスはありうるのかという根本的な疑念が残ります。思うに、『罪と罰』それ自体が、ドストエフスキーにとっては、一種の思考実験でした。

ソーニャはラスコーリニコフといっしょにシベリアに旅立ちます。ラズミーヒンは大学に復学し、ドゥーニャと結婚しました。二人はやがてシベリアに移住し、ラスコーリニコフと同じ町に住んで新しい生活をはじめる計画を立てています。そんななか、母プリヘーリヤは病に臥し、精神錯乱を起こします。息子の犯罪については何ひとつ知らされずに、彼が帰ると信じて部屋を飾りたてたまま、熱病で息を引きとります。熱に浮かされたうわごとから、迫りくる狂気と死の中で息子の恐ろしい運命を深く感じとっていたことが明らかになります。「母殺し」の物語は、ここにその結末を迎えます。



しかし意外なことに、「母なるもの」はシベリアの大地で、新たなかたちでソーニャの中に復活することになるのです。ラスコーリニコフに会いに監獄に出入りするソーニャは、ほかの囚人たちから好かれ、彼らの母親代わりのような存在となっていきます（「あんたはおれたちのおっ母さんだよ、やさしくって、大好きさ！」）。ソーニャは、粗暴な囚人たちから手紙の代筆を頼まれたり、身内からの差し入れを預かったり、しまいには病気を治してほしいとまで言われたりするのでした。



では、肝心のラスコーリニコフはどうなったのでしょうか。シベリアに着いた当初、彼はまったく「自分の罪を悔いてはいなかった」のです。岩盤のように固い彼の自尊心を打ち砕いたのは、獄中生活のおぞましさでも、労役やひどい食事や衣服でもなく、自分が「判決とやらの『ばかげた無意味さ』におとなしくしたがい、膝を折るほかない、ということ」でした。流刑後の彼を襲った自己喪失は深刻でした。



「せめて運命が後悔をもたらしてくれたなら──心臓をうちくだき、夜の夢をはらう、じりじりと焼けるような後悔を、おそろしい苦しみに耐えられず、首吊りのロープや地獄の底を思いえがかずにはいられないような後悔をもたらしてくれたなら！」



今は監獄に入ることでむしろ「自由の身」となったラスコーリニコフにとって、自分のとった行動と思想が、「愚かしく醜悪なものとはどうしても思えない」のです。逆に彼が唯一自分の罪だと認めたのは、「踏み越えた」はずの「自分の一歩をふんばりきれずに、自首してしまったという点だけ」でした。要するに、懲役という「刑罰」をもってしても、ついに罪の意識にめざめることができないのです。それどころか逆に、戦う相手を失った彼は、以前にもまして傲慢な殻に閉じこもるようになります。ソーニャに対しても冷たく当たり、ほかの囚人たちからも嫌われていました。

先述したように、ラスコーリニコフの思想には、ある意味での正当性、すなわち歴史的な裏付けがあります。ナポレオン主義はもとより、スターリン主義やナチズムなど、後の世からどれほど批判を浴びせられるにせよ、国家や正義の名のもとで殺戮が一時期正当化されてしまう例はいくらでもあるのです。善と悪を分かつのは何と言っても「勝者」なのですから……。



他方、連合赤軍事件やオウム真理教事件といった、歴史に深い傷跡を刻んだ「犯罪」においては、「目的」の正当性が問われ、「手段」の不当性が批判されてきました。ここで言う「手段」とは、言うまでもなく殺人であり、テロルです。ちなみに、私には、『罪と罰』を翻訳している時期に起きた忘れられない事件があります。二〇〇八年六月八日に起こった秋葉原無差別殺傷事件です。この事件で何よりも悲劇的なのは、人を殺してもよいと考える「強者」の論理が、じつはぎりぎりまで追いつめられた「弱者」による論理のすり替えであった点です。



「目的は手段を正当化する」という理念に則り、歴史という長いスパンから見た生命の価値と、日常的な時間における生命の価値を混同してしまう例は少なくありません。その典型とも言うべきテロルの悲劇は、大小を問わず、現実に日々起こりつづけているのです。



その点について、ドストエフスキー自身はどう考えていたのでしょうか。残された作品を読むかぎり、革命やテロルという行為なり理念なりに肯定的な見方を示している作品はひとつとして存在しません。ユートピア的な観念に則った革命にひそかな共感を寄せた時期があったにせよ、それでも生命こそが、第一の原理であり、人間の生命を手段として用いることは許されないと考えていたと思います。しかし同時代のニヒリストが掲げていた革命の理念を実行に移すには、多くの場合、生命の犠牲をともないます。このジレンマの中で、彼は、最終的に、個人の生命そのものに絶対的な価値があるという「生命絶対主義」に立つことになるのです。歴史ではなく、一人ひとりの生命から出発すべきだ、というのが、彼の根本的なメッセージだと私は考えています。では、第一の原理、すなわち、もろもろの価値の上に立つ生命とは何なのでしょうか。

「生命」とは歓びを感じる力

ラスコーリニコフが、一人の人間として甦るための第一の試練がかりに母なるもののシンボルとしての大地へのキスにあったとするなら、第二の試練は夢のかたちで現れました。試練は、人間の意識の「大地」とも呼ぶべき、無意識の世界から訪れます。これまで再三見てきたように、この小説では、夢による啓示が、「運命の物語」を動かす巨大なダイナモ（動力）の役割を果たします。



シベリアの監獄に着いてほぼ一年が過ぎた復活祭のころ、彼は病気になり発熱して入院します。そこで見るのが、世界の終わりをめぐる悪夢です。

全世界が、ある、怖ろしい、見たことも聞いたこともない疫病の生贄となる運命にあった。疫病は、アジアの奥地からヨーロッパへ広がっていった。ごく少数の選ばれた人々をのぞいて、だれもが死ななければならなかった。出現したのは新しい寄生虫の一種で、人体にとりつく顕微鏡レベルの微生物だった。しかもこの微生物は、知恵と意志とをさずかった霊的な存在だった。この疫病にかかった人々は、たちまち悪魔に憑かれたように気を狂わせていった。

（エピローグ第２章）

この「微生物」に感染すると、人々は皆強烈な自信をもって、自分がいちばん正しいと思い込むというのです。そして誰もがたがいに理解しあえなくなり、善と悪の観念は見失われ、意味のない憎しみにかられて殺しあい、おたがいの肉を食するようになります。やがて大火災が起こり、飢饉がはじまって、ついにはすべてが滅び去ります。ごく少数の選ばれた人々が、新しい人類をつくるために難を逃れますが、「だれも、どこにも、そうした人々を目にした者はなく、彼らの言葉や声を耳にしたものは」ありませんでした。



ここには、明らかに「ヨハネの黙示録」からの影響が感じられますが、もはや「新しいエルサレム」という救済のヴィジョンを見てとることはできません。この夢が描き出しているのは、彼自身の魂に巣食う破壊衝動そのものであると同時に、「神なき」世界に生きる絶望です。そしてこの予言的な夢が、ラスコーリニコフの心を震撼させ、逆に彼の「選民思想」を根底から覆していくのです。こうした世界の没落と死の光景からしか、彼の再生は始まらないとも言えるでしょう。つまり、この、絶望そのものであるような夢にこそ、彼の固い殻を溶かし、内面の「傷」を癒す再生の力が潜んでいるのです。

ある晴れた日の朝早く、病から癒えたラスコーリニコフは川岸の作業所に行き、丸太に腰をおろして広々とした河の流れを眺めます。

遠い向こう岸からかすかに歌声が聞こえてきた。そこでは、あふれんばかりの陽を浴びたはてしない草原に、遊牧民の天幕が、かろうじて見えるほど黒く点をなして散らばっていた。そこには自由があり、こちらの岸とは似ても似つかない別の人々が住んでいた。時間そのものがまるで静止し、アブラハムと家畜たちの時代がまだ過ぎ去ってはいないかのようだった。

（同）

永遠なる「時」との一瞬の触れあいには、おそらく作者ドストエフスキー自身がかつてシベリアで感じることのできた希望と重なるものがあると思います。



ラスコーリニコフのかたわらには、ソーニャがいます。ソーニャもまた、病気から回復したばかりでした。彼は衝動的にソーニャの足もとに身を投げ出し、彼女の両膝を抱きます。彼女は初め怯えますが、その次の瞬間、彼が自分を真剣に愛しているという事実に気づきます。ふたりは黙ったまま、目に涙をにじませていました。



「そのやつれはてた青白い顔にも、新しい未来の、新しい生活への完全な甦りの光がきらめいていた。ふたりを甦らせたのは、愛だった。おたがいの心のなかに、相手の心に命を与える、つきることのない泉がわき出ていた」。そしてラスコーリニコフにはやがて、「観念にかわって生命が訪れて」きます。



悪夢による試練を経て、大河の向こう岸に住む異教徒たちをも包み込む永遠の時とつながることで、生命がはじめて芽吹きます。いっしょに永遠を眺め、永遠を共有することができる、魂のコミュニオン（交わり）です。ふたりの愛は、男女の愛というよりもむしろ「母と子」の復活のようでもあり、聖母とイエス・キリストの姿にも重なります。



ラスコーリニコフがいま経験しているのは、おそらくはキリスト教すらも超えて、「大地」の普遍性とつながる、根源的とも言うべき生命の感覚ではないでしょうか。「生命」とは、歓びを感じる力のことなのです。そこにこそ、生命の限りない価値が存在するのです。



とはいえ、彼はようやく復活のとば口に立ったにすぎません。「新しい生活」を手に入れるには、「将来にわたる大きな献身」によってみずからの罪を償っていかなければならないのです。生命の甦りを経験するとは、生命の重さを知ることであり、生命の重さを知るとは、まさに、自分が過去におかした罪のおぞましさを全存在でもって自覚できる力を得ることを意味します。償うとは、不断の苦しみを耐えていく時間そのものを言うのです。ドストエフスキーは、次のように小説を締めくくっています。

しかし、もう新しい物語ははじまっている。ひとりの人間が少しずつ更生していく物語、その人間がしだいに生まれかわり、ひとつの世界からほかの世界へと少しずつ移りかわり、これまでまったく知られることのなかった現実を知る物語である。これはこれで、新しい物語の主題となるかもしれない──しかし、わたしたちのこの物語は、これでおしまいだ。

（同）

本書『別冊 NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』では、



・第１講 『罪と罰』──なぜ、人を殺あやめてはいけないのか？

・第２講 『白痴』『悪霊』『未成年』──ロシアの闇、復活の祈り

・第３講 『カラマーゾフの兄弟』──父殺し、または人間という解きがたい謎



という全3回の講義を通して、重層的な作品の意図を明瞭かつ大胆に解読していきます。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』（亀山郁夫 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

※本書におけるドストエフスキー作品の引用は、著者訳の光文社古典新訳文庫版に拠りますが、一部著者が訳し直している箇所があります。



著者

亀山郁夫（かめやま・いくお）

ロシア文学者、名古屋外国語大学学長

1949年栃木県生まれ。東京外国語大学外国語学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。天理大学、同志社大学を経て1990年より東京外国語大学外国語学部助教授、教授、同大学学長を歴任。2013年より現職。専門はロシア文学、ロシア文化論。著書に、『ドストエフスキー父殺しの文学』（NHKブックス）、『新カラマーゾフの兄弟』（河出書房新社）『『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する』、『ドストエフスキー黒い言葉』（集英社新書）などが、訳書にドストエフスキー『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、『未成年』（刊行中）、『カラマーゾフの兄弟』（いずれも光文社古典新訳文庫）などがある。2021年より世田谷文学館館長。

※著者略歴は全て刊行当時の情報です。