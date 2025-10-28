7 「踏み越えた」者に復活はありうるのか？ 亀山郁夫さんと読む『ドストエフスキー』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

亀山郁夫さんによるドストエフスキー『罪と罰』読み解き #7

19世紀、急激な近代化が進んだ過渡期のロシアで、人間の内面に深く迫った大作家ドストエフスキー。その作品は、時代を超えて私たちの心を強く揺さぶります。



『別冊NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』は、「100分de名著」で取り上げた『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』に『悪霊』『白痴』『未成年』の三作品の書き下ろし解説を加えた一冊。この五大長編を解説するのは、ドストエフスキー作品の新訳も手掛けたロシア文学者・亀山郁夫さんです。





何を「踏み越える」のか？

重層的でミステリアスな作品に込められた作者の意図を、クリアに解読していく本書より、第1講「『罪と罰』──なぜ、人を殺めてはいけないのか？」全文を、特別公開します。（第7回／全8回）Ⅳ 復活はありうるのか

『罪と罰』のロシア語原題は、「プレストプレーニエ・イ・ナカザーニエ（Преступление и наказание）」といいます。直訳的には「犯罪と刑罰」ないし「犯と罰」の意味に近く、「プレストプレーニエ」という語は「犯罪」と同時に、語源的に「踏み越えること」を意味しています。まさに「犯」そのものです。すでに「踏み越える」という言葉は繰り返し出てきましたから、みなさんもご記憶のことでしょう。ドストエフスキーはこの言葉の語源に強くこだわり、主人公ラスコーリニコフも、さまざまなニュアンスでこれを用いていました。



踏み越えられる一線とは、たんに人間のさだめた「法」でしょうか。それともより内在的な一線、すなわち「神の掟」でしょうか。あるいはもっと目に見えない、宇宙や生命の普遍的な摂理のようなものでしょうか。ひいてはそれに対する「罰」も、人間があたえる「刑罰」なのか、神によって下される「罰」なのか、あるいはそれらとは別のものなのでしょうか。



小説の終盤、第６部（物語十一日目～十四日目）を見てみましょう。



「目の前にいきなり霧がおしよせてきて、出口のない、重くるしい孤独に閉じこめられてしまったよう」に、ラスコーリニコフの記憶は二日間ほど混濁に陥ります。とくにソーニャへの告白の事実を知ったスヴィドリガイロフの存在が、いやがうえにも彼の心をかき乱しているのでした。カテリーナの葬儀や遺児たちの世話に奔走していた当のスヴィドリガイロフは、そんなラスコーリニコフの放心状態を見て言います。「どんな人間にも空気が必要なんです、空気がね、空気ですよ……まず大事なのは！」。



ラスコーリニコフはこの間、不安にかられながら郊外の森へ行ったり、安酒場で歌を聴いたり、町外れの草むらで野宿したりしていました。カテリーナの葬儀にも参列せず、下宿の部屋でナスターシヤが運んできた食事をとっていると、ラズミーヒンがひょいと顔を見せます。



「いったいどこをうろついていた」と興奮するラズミーヒンは、息子を狂気から助けたいと願う母プリヘーリヤとドゥーニャを連れて、何度か部屋を訪ねたが留守だったと告げます。ラスコーリニコフは信頼するラズミーヒンに、妹が彼を愛していることを示唆し、あらためて家族を守ってくれと頼みます。ラズミーヒンは、ドゥーニャに謎の手紙が来たことや、例の事件の犯人はやはりペンキ職人の若者だったとポルフィーリーから聞いたことを伝えます。そして今、ラスコーリニコフの不可解な言動については、より高度な政治的動機まで想定せざるをえなくなっていました（「こいつ、政治的陰謀に加わってるぞ！ まちがいない！」）。



「出口」が見つからず手詰まりな状態だったラスコーリニコフは、密告の恐れのあるスヴィドリガイロフや宿敵ポルフィーリーと戦い、これに決着をつけようと、憎しみの念も露わに闘志を搔き立てていきます。ところがそう決意したとき、「ネコみたいにしのび足で」不意にポルフィーリー本人が部屋に現れます。ネコとネズミの戦いは、いよいよ大詰めを迎えていました。

第三の対決

ポルフィーリーは、ラスコーリニコフが留守のときにも一度立ち寄ったと言い、例によってとりとめのない話をしますが、どこか悲しげな様子で、まずは詫びるようにラスコーリニコフを疑うにいたった経緯を釈明します。そして自白したペンキ職人のミコールカ（＝ミコライ）について話します。この男は「青二才の小僧っ子」だが、夢見がちな「芸術家」タイプで、「ご存じですかね、やつが分離派（ラスコーリニキ）の出だってこと？ いや、分離派なんてもんじゃなく、異端派ですよ。やつの一族には逃亡派が何人かいて、やつもつい最近まで、とある村の長老のもとでまる二年、教えをうけていたらしいんです。この話は、ミコールカと、やつと同郷のザライスクから来た連中に聞きましてね。（略）そこにもってきて、ペテルブルグがやつに強烈に作用した、とくに女と、酒ですがね。（略）そこにどんと今回の事件が起こった！ もうすっかり恐くなって──首を吊るだの、逃げだすだのって！」（第６部第２章）。



ミコールカは狂信的な宗教のセクトに属しており、身近に起きた殺人事件にアンチ・キリストの降臨と世界の終わりを感じて、神の裁きが下る前に自らを裁こうと思いいたった──というわけなのです。当時のロシアには、キリストと同じ苦痛を肉体に受けることで神に近づこうとする、過激なセクトが数多く存在していました。神の国に入るために「苦しみを受ける」ことを望んで自白したようだ、というのが、ミコールカの自白をめぐるポルフィーリーの推理です。



ちなみに、ミコールカの出身であるザライスクという町は、作者であるドストエフスキーが少年時代の夏を過ごしたダロヴォーエの領地から近く、当時から宗教的にラディカルな人々が多く住む、「自由思想に感染した」地域として警戒されていた土地の一つです。おそらく同じ分離派の出身であるラスコーリニコフも、この土地の生まれであったと想像されます。彼が犯行前日に見た少年時代の「馬殺し」の夢に、同名のミコールカという凶暴な若者が登場していたことも、それを暗示しているかのようです。ラスコーリニコフとミコールカは、分身関係にあると言っても過言ではありません。そこでポルフィーリーはずばり核心を突くのです。



「いいですか、ラスコーリニコフさん、ミコールカは無関係ですよ！」



「じゃあ……いったい、だれが……殺したって？……」



「そりゃ、あなたが殺したんですよ、ラスコーリニコフさん！」

ポルフィーリーはさらに、驚くほど率直な口ぶりで、ラスコーリニコフに自首を勧めます。そうすれば、心神喪失という理由で減刑できるとも言うのです。手の内は完全に明かされました。ラスコーリニコフはそれを突っぱねようとしますが、ポルフィーリーはさらに熱心に説得を続けます。



「たしかに理屈は考えだしました、でもすぐに恥ずかしくなった。それがみごとに失敗し、なんとも凡庸な結果に終わったからです！（略）苦しむのもいいことです。ですから、苦しむんです。（略）わたしはただ信じているだけです、あなたはこれからもまだたくさん生きていくべきだって。（略）あのばあさんを殺しただけですんでよかった。べつの理屈でも考えついていたら、一億倍も醜悪なことをやらかしていたかもしれないんです！ これはひょっとして、まだ神に感謝すべきことがあるってことかもしれませんよ。（略）いまのあなたに必要なのは、空気だけです。空気です、空気なんです！」



「一億倍も醜悪なこと」が何を意味するか、解釈は多岐に分かれるかもしれません。ポルフィーリーという人物は、一方でラスコーリニコフをネズミのように追い詰めていきながら、本心では彼のことを深く案じ、予審判事としてぎりぎりの一線を保ちつつ（ことによると彼もまた一線を「踏み越え」ているのかもしれません）、彼を救い出そうとしているかのように見えます。服役して生き延び、「太陽におなりなさい」とまで励ますのですから。



これらのセリフから浮かびあがってくるのは、ポルフィーリー自身の過去です。これは、私の想像ですが、自分のことを「もう終わった人間」とまで言い切るポルフィーリーには、かつてラスコーリニコフと同じように、過激な思想にかぶれた一時期があったのではないでしょうか。農奴解放後の現状を見て、今は忸怩たる思いを抱えつつ法の番人になっているが、それでも国を憂えていることには変わりはない。でもいま政府転覆のようなテロルの混沌に突入したら、一億とは言わぬまでも、おびただしい人々の命が失われてしまうかもしれない──そんなことを考えていたのではないか、と私は想像するのです。ですから、ラスコーリニコフのように、変革のための高い理想をもちながら出口を見いだせず、ついには二人の女性を殺してしまった青年を庇おうとするのでしょう。

スヴィドリガイロフの謎

ポルフィーリーの説得を受けたあと、ラスコーリニコフはスヴィドリガイロフのもとへ出かけていきます。不快な思いを抱えながら、なぜか「運命とか本能」に導かれるように歩いている途中、広場に近い通りに面した二階の料理屋に、偶然スヴィドリガイロフの姿を見つけます。



ラスコーリニコフは、もし妹に接近をはかる野心を捨てないなら、「あなたを殺します」とスヴィドリガイロフを脅しにかかります。しかしスヴィドリガイロフは悠揚迫らぬ態度でシャンパンを口にしながら語りはじめるのでした。自分には熱中できる仕事が何もなく、酒もじつはあまり飲めず、あるのは女性への興味くらいで、「女遊びっていうやつには、少なくとも、何かつねに変わることのない、本性に根ざした、空想に屈しない何かがひそんでるんですよ。血のなかでいつまでもちろちろと燃えつづける炭火のようなものです」と……。



浮気をめぐる妻マルファとの契約──決まった愛人はもたない、真剣な場合には打ち明ける、など六か条──のことを話したあと、ドゥーニャへの恋の顚末も打ち明けるのです。



「一生にいちどぐらいあなたにもお見せしたい、あなたの妹さんの瞳がどんなにあやしく光るか！」



そして今は進行中の縁談があり、相手は「しっかり殻をまとった蕾」のような少女だということや、いかがわしい「魔窟」のパーティで出会ったカンカン踊りの幼い少女のことなどを得意げな調子でまくし立てていきます。



スヴィドリガイロフの自慢話を聞かされたラスコーリニコフは強い嫌悪感を覚え、料理屋で別れたあとも彼の後をつけて行きますが、スヴィドリガイロフは途中、馬車に乗り込み、去っていきます。追跡を諦めたラスコーリニコフは橋の上で川面を見下ろし、もの思いに沈みます。そこへドゥーニャがやって来るのですが、ラスコーリニコフはそれに気づきません。スヴィドリガイロフから兄が殺人犯だと仄めかす手紙を受け取ったドゥーニャは、馬車を降りて引き返してきたスヴィドリガイロフに呼びとめられ、勇を鼓して彼のアパートの部屋に向かいます。手紙に書かれた内容の真偽を確かめるためでした。



スヴィドリガイロフは、ソーニャとラスコーリニコフとの間で交わされた会話の内容を伝え、ラスコーリニコフの外国への逃亡を手引きしてもよいが、それはドゥーニャの態度しだいだと迫ります。相手のただならぬ情熱を感じ取ったドゥーニャは、部屋を出ようとしますが、ドアには鍵が掛けられていました。そこで、ドゥーニャは、隠し持っていたピストルを相手に突きつけ、妻マルファを「毒殺」したスヴィドリガイロフこそ人殺しだと叫びます。



スヴィドリガイロフは自分に銃を向ける彼女を「美しい」と感じ、前に足を一歩踏み出しますが、そのとたん、銃声が鳴り響きます。銃弾はこめかみをかすめましたが、スヴィドリガイロフはなおもひるまずに近づいていきます。二発目は不発で、ドゥーニャはピストルを投げ出してしまいます。震える彼女の体にスヴィドリガイロフが腕をまわすと、ドゥーニャは、祈るような声で「放して！」と叫びます。この場面の二人のやりとりは、作者のすばらしい筆の冴えを示すものです。「じゃ、愛してないのかい？」と低い声で彼がたずねると、ドゥーニャは首を横にふります。「で……愛せないんだね？……これからも？」。絶望にくれてささやく彼に、ドゥーニャのひと言が空しくこだまします。



「そうよ！」



突然スヴィドリガイロフは、ドゥーニャに鍵を渡し、出て行くように言い、やがて一人になった彼は、ピストルをポケットに入れて部屋を出ます。

スヴィドリガイロフは本当に妻を殺したのでしょうか。毒殺したとドゥーニャは断言しますが、彼は「本気で信じていらっしゃるんですか？」と応え、肯定も否定もしません。それから「もし、本当だとしても、みんなあなたのためじゃないですか」と彼は言いますが、それはあくまでドゥーニャの気を引くためのセリフでした。スヴィドリガイロフの釈明によれば、マルファの死は、大量に飲酒した後の水浴のせいで起きた脳溢血が原因ということですが、真相は藪の中、謎に包まれたままです。かりに釈明が真実だったとしても、そこには、ある種の危うさがつきまといます。一種の未必の故意とでも呼ぶべきなにか。フィフティフィフティの可能性。すなわち、妻の死を予測しつつ、それを「黙過」したという「罪」の可能性です。しかしいずれにしても、真相が明かされることはありません。有罪と無罪の境界上に生きるスヴィドリガイロフは、人物そのものが、読者の解釈にゆだねられた謎とも言える存在なのです。さらに言葉を添えれば、「偶然」の悪魔とでも言うほかない、両義的でカリスマ的な力を放っています。倒錯したエロティシズムと狂気を生きるスヴィドリガイロフは、「善悪の彼岸」へと「踏み越えて」しまった人間なのです。



ここにもうひとつ興味深い事実が浮かび上がってきます。スヴィドリガイロフの領地が、作者ドストエフスキーの父の領地と同じ、ダロヴォーエと重ねあわされている点です。これは、前出の江川卓が名著『謎とき「罪と罰」』で明らかにしたディテールですが、かりにこれを真実とみなすことができると、スヴィドリガイロフには、当然のことながら、作者自身の「父」のイメージが投影されていたことになります。しかし、『罪と罰』を執筆した時点でのドストエフスキーの心に、すでに三十年近くも前に死んだ自分の父にたいする憎悪がふつふつと湧き起こるといった事態は想像できません。たとえば、賭博のエピソードなど、スヴィドリガイロフには、むしろ作者自身の体験と重なるところが大きいような気がしてならないのです。その意味で、彼は、作者自身の内なるニヒリズムの産物とも言えるでしょう。



ですから、彼自身、ドゥーニャとの恋愛に救いがあると真剣には信じていなかったにちがいありません。彼は、エロス（性）の力に魅了されながら、なおかつタナトス（死）の力に呑み込まれた人間なのです。彼にとって、エロスは生命の永続的な輝きとはなりえません。それは、彼の宿命であり、天罰です。彼はつねに死に怯え、狂気に陥ることに怯えています。彼の前にたびたび現れる幽霊は、すでに彼の人格が二分していることの証です。まさに狂気です。そして狂気こそは、神が彼に対して下す最大の罰なのです。



その後スヴィドリガイロフは、夜遅くまで街をさまよい、あちこちの酒場や遊園地をうろつきます。やがて激しい雷雨となるなか、ずぶ濡れでソーニャと婚約者の少女の家を順繰りに訪ね、それぞれに莫大な金を渡して別れを告げたあと、アメリカに旅立つと言い残して立ち去ります。



深夜、場末の汚らしい安ホテルにたどり着いた彼は、熱が出てなかなか寝つけません。死んだ妻に「今こそお出ましの絶好のチャンスだ」と呼びかけ、ドゥーニャの残像を振り払おうとします。ネズミが毛布の下で這いまわるのを感じますが、夢でした。眠れずに起き上がってからも幻覚は現れつづけます。花の咲き乱れるコテージに棺があり、かつて凌辱され自殺した少女の死体が花に埋もれて横たわっています。そこでまた夢から覚め、荒れ狂う外の景色を眺めてから廊下に出ると、五歳くらいの幼い女の子が泣いています。女の子を部屋に運び、ベッドに寝かせますが、その顔には、幼い年齢にあるまじき淫らな笑いが浮かんでいました。ぞっとして手を振りあげたところで、またしても悪夢から覚めます。



外はもう明るく、ホテルを出た彼は濃い霧の中を歩いて、望楼のある大きな建物の前に出ます。門のそばでアキレスのようなかぶとをかぶって立っている兵士に向かってひと言、アメリカに行くと言い残し、ピストル自殺します。

本書『別冊 NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』では、



・第１講 『罪と罰』──なぜ、人を殺あやめてはいけないのか？

・第２講 『白痴』『悪霊』『未成年』──ロシアの闇、復活の祈り

・第３講 『カラマーゾフの兄弟』──父殺し、または人間という解きがたい謎



という全3回の講義を通して、重層的な作品の意図を明瞭かつ大胆に解読していきます。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 ドストエフスキー』（亀山郁夫 著）より抜粋

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。

※本書におけるドストエフスキー作品の引用は、著者訳の光文社古典新訳文庫版に拠りますが、一部著者が訳し直している箇所があります。



著者

亀山郁夫（かめやま・いくお）

ロシア文学者、名古屋外国語大学学長

1949年栃木県生まれ。東京外国語大学外国語学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。天理大学、同志社大学を経て1990年より東京外国語大学外国語学部助教授、教授、同大学学長を歴任。2013年より現職。専門はロシア文学、ロシア文化論。著書に、『ドストエフスキー父殺しの文学』（NHKブックス）、『新カラマーゾフの兄弟』（河出書房新社）『『カラマーゾフの兄弟』続編を空想する』、『ドストエフスキー黒い言葉』（集英社新書）などが、訳書にドストエフスキー『罪と罰』、『白痴』、『悪霊』、『未成年』（刊行中）、『カラマーゾフの兄弟』（いずれも光文社古典新訳文庫）などがある。2021年より世田谷文学館館長。

※著者略歴は全て刊行当時の情報です。