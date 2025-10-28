この絵文字が表すドラマは？『スターウォーズ』の世界で繰り広げられるドラマシリーズ！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、『スターウォーズ』の世界で繰り広げられるドラマシリーズです。

「🛡️🤖👶🚀🌌」が表すドラマは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「マンダロリアン」でした！

「マンダロリアン」は、2019年12月からDisney+で配信されたドラマ。

『スター・ウォーズ』シリーズを深く愛する製作陣が、「ジョージ・ルーカスがもし今続編を作るとしたら」という発想のもと製作したのが「マンダロリアン」。

まさに「スター・ウォーズ」ファンによる、ファンのための実写ドラマシリーズなんだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。