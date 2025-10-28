この絵文字が表すドラマは？『スターウォーズ』の世界で繰り広げられるドラマシリーズ！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すドラマは？
意外と難しいこのクイズ。
「🛡️🤖👶🚀🌌」が表すドラマは一体なんでしょうか？
ヒントは、『スターウォーズ』の世界で繰り広げられるドラマシリーズです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マンダロリアン」でした！
「マンダロリアン」は、2019年12月からDisney+で配信されたドラマ。
『スター・ウォーズ』シリーズを深く愛する製作陣が、「ジョージ・ルーカスがもし今続編を作るとしたら」という発想のもと製作したのが「マンダロリアン」。
まさに「スター・ウォーズ」ファンによる、ファンのための実写ドラマシリーズなんだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部