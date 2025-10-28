伝説の“パープル”を採用した日産「“新”フェアレディZ」がカッコいい！ 名車「Z32」をオマージュした“旧車”デザインと高性能を両立！ 北米限定車「ヘリテージED」とは？

往年の名車を彷彿とさせる新仕様

日産の北米法人は2025年9月末に、「Z（日本名フェアレディZ）」の2026年モデルを発売しました。

同モデルには、かつてのモデルを強く意識した「ヘリテージエディション」が新たに設定されています。どのような仕様なのでしょうか。

日産「Z ヘリテージエディション（日本名：フェアレディZ）」（2026年モデル）

2026年モデルの大きなトピックであるヘリテージエディションは、1989年に登場したZ32型（北米名：300ZX）へのオマージュとして、専用の内外装を備えています。

このエディションは上級モデル向けのパッケージオプションとして用意されています。ボディサイドには1980年代から90年代に使用されたレトロな書体の「TWIN TURBO」ロゴがブロンズカラーで配され、テールゲートにも同じロゴが入った専用のカーボンスポイラーが取り付けられます。

ボディカラーには、Z32や「スカイラインGT-R」でも採用されていた「ミッドナイトパープル」が設定されました。

フェアレディZは、1969年に初代が登場して以来、日産を代表するクルマとして知られています。従来の「ダットサン フェアレディ」から一新され、流麗なファストバックスタイルのボディが採用されました。

特に北米市場では初代S30型から「Z Car」の愛称で親しまれ、オーナーズクラブ「Zカークラブ」が存在するほどの大ヒットを記録しました。2021年8月に発表された現行の7代目（RZ34）は、先代と型式は同じですが大幅なアップデートが施され、内外装のデザインには初代S30型や4代目のZ32型といった歴代モデルの要素が取り入れられています。

パワートレインには、新開発された3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型を搭載します。このエンジンは最大出力405馬力、最大トルク475Nm（北米仕様では400hp、350lb-ft）を発生し、トランスミッションは6速MTまたは9速ATが選択可能です。駆動方式はFR（後輪駆動）で、高性能な6気筒エンジンとの組み合わせにより、俊敏なハンドリングと高い走行性能を実現しています。

2026年モデルは、Zカークラブが主催する第38回国際Zカーコンベンション「ZCON」で初めて公開されました。ラインナップは、標準モデルの「Z スポーツ」に加え、機械式LSDや19インチのレイズ製アルミホイールなどを装備する「Z パフォーマンス」、そして「NISMO」による専用チューニングが施された「Z NISMO」の3種類が用意されます。価格は4万2970ドル（約657万円）から6万5750ドル（約1050万円）に設定されています。