ママ友ゼロのまま、生後3か月。児童館に行っても、壁が高すぎる…【ママリ】

ママ友ができなくて心が折れそう…

ママ友ができず悩んでいます。支援センターでの集まりに参加してもうまくつながれず、児童館でもうまくいかず。同じ年齢のお友だちを作りたいと思っています。

愚痴です。。。

ママ友が全然できない。。。(/ _ ; )



支援センターで月1でやってる集まりに3回参加してるけど、ママ友1人もできない。。



その場では結構話したりはするけど、その先がなかなか💦



前回も、みんなでLINE交換してグループ作ったはずなのに、何故か私以外の皆さんで会ったりしてました。。



チーン(ｰ ｰ;)



私以外、みんな6ヶ月で、うちだけ3ヶ月なのでそれが原因だと信じてますが。。



この3ヶ月って大きいですよね。。

確かにみんな、寝返りや離乳食の話で、私は会話に入れないで聞くだけになっちゃうし。。

積極的に質問したりもしてみたけど、駄目だったみたい😢



同じ3ヶ月くらいのママさんもいたけど、あまり仲良くなれそうな感じじゃなくて残念。。





（中略）





娘のためにも、同じ歳のお友だち作ってあげたいし、私もママ友欲しいんだけど、難しい。。。



今後も児童館のイベントとか調べて参加してみようとは思ってるけど、心折れかけてます。。 出典：

qa.mamari.jp

子育て中は何かと不安や孤独がつきまとうもの。そんなときに同じ状況のママ友がいたら心強いですよね。アプリ「ママリ」にはママ友を作ろうと支援センターに通っているのにママ友ができないという投稿がありました。投稿者さんは、生後3か月の娘を連れて参加するものの、周りは6か月と月齢も違い話が合わないことも。積極的にママ友作りをしているのに結果がダメで心が折れかけているそう。

初めてのことだらけの子育てでも、自分と同じ状況のママ友がいるなら心強いですよね。そんなママ友がほしくて、支援センターのママ友の集まりに参加してみたものの、ママ友ができなかった投稿者さんは気持ちが沈んでしまっているそう。



生後3か月の娘と同じ月齢の子もおらず、その場にいたママたちとは話が合わなかったことも残念で…、気の合うママ友がすぐにはできないと思っていても、気持ちが焦ってしまいどうしたらいいのか悩んでいるといいます。

ママ友の作り方についてさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「焦らなくても気の合うママ友は現れますよ」というコメントがありました。

焦ってあんまり気の合わない人と友達になるよりも、子供の月齢とか自分と合う人とかが現れるのを待ってた方が良いと思いますよ(^^)

合う人って空気とか話し方とかトーンが似てるからすぐ仲良くなれる気がしますし！ 出典：

qa.mamari.jp

焦らずに気の合う人が現れるのを待ってみたら、という意見がありました。ママ友がほしいという気持ちで焦っていると気の合う人に出会えないかもしれません。焦らずに気持ちを落ち着けて普段どおりを心がけてみると、自然と気の合うママ友が現れるのではないでしょうか。



この他に「児童館でママ友を探すよりも習いごとがおすすめ」というコメントがありました。

私も軽い人見知りなので、とても分かりますよ(^^)



ママ友なんて、普通に児童館に行ってるくらいでは簡単には出来ないですよ～>_<

相当、グイグイタイプでなければ難しい気がします。笑



私は2ヶ月からベビーマッサージに行き、

1歳まではその時に同じクラスだったママとプライベートでも仲良くなり、３歳の今も遊んでいます。

1歳超えてからは習い事に二ヶ所行っていて、

それぞれに友達が出来ましたが、プライベートでもやっぱり遊んでいます。



習い事は、何度も会うし、

皆んなで終わった後にランチでもって話にもなるし、

なりより月齢も近い人が同じクラスになる事が多いので、友達になりやすいですよ(^o^)



焦らずともそのうち出来るので、

今は2人の時間を大切に(^^) 出典：

qa.mamari.jp

習いごとをしてみると、月齢の近い人に出会えるかもという意見がありました。児童館でママ友との出会いを求めるよりも、子ども関連の習いごとがおすすめだそう。同じ月齢の子どもが集まるクラスなら、投稿者さんの希望通りですし何より子どものママたちと何度も顔を合わせることで仲良くなれそうですよね。

気の合うママ友に出会うまで焦らず待ってみるといいのでは

自分と同じように子育てを頑張っているママ友と気持ちを共有したいことは理解できます。しかし、そんなママ友に出会おうと思って気持ちが焦れば焦るほどうまくいかないもの。そこで思い通りにしようと無理やりママ友を作っても、気が合わない人だと付き合うのもつらいですよね。投稿者さんも焦らずに楽な気持ちでいると、自然と気の合うママ友が現れるのではないでしょうか。

イラスト：きさらぎ

記事作成: akino

（配信元: ママリ）