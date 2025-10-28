ウラン235のほうが、軽いんだから、上にたまるはず…じつは、アメリカよりずっと進んでいた「ドイツのウラン濃縮」のアイデア。なのに、なぜか実用に踏み切らなかった「謎」

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

核分裂の連鎖反応への挑戦から生まれた「濃縮ウラン」という発想。前回取り上げたアーネスト・ローレンスの考案による電磁気方式によるウラン分離装置（濃縮装置）。そこに立ちはだかる問題と、もう一つの濃縮アイデアである「熱拡散法」のしくみについて見ていきます。

ローレンスの装置に立ちはだかる問題

ガス状にした天然ウランに高い電圧をかけてイオン化することで、軽いウラン235と重いウラン238の2種類のイオンを分離する装置を、アーネスト・ローレンスが考案した（「電気磁気法」）。

しかし、実際には、イオン収集器にまとまった量のウラン235を溜めるには、天然ウラン・イオンをかなり多く用意しなければならないこと、さらにウラン238とウラン235の重さの差がきわめて小さいこと、という2つの問題が生じた。

両者の重さの比は238/235=1.013と、ほとんど1に等しい値なのである。すなわち、二つのウラン・アイソトープの描く円の直径も、ほとんど等しいものとなる。ということは、ウラン235を収集するためのイオン収集器に、ウラン238が混じり込んでしまうリスクが考えられるのである。

ウラン235の濃度をさらに高めるためには、いったんイオン収集器に溜まったウラン・イオンを取り出し、それをふたたび装置にかけてやるというように、同じ操作を何度か繰り返す必要があるのだ。

この2つの問題は、ウラン濃縮の「電気磁気法」だけではなく、もう一つの方法「熱拡散法」でも障壁となる。

「カルトロン」誕生

ローレンスは1942年、直径4.6m、重さ4500トンの巨大な「コの字」形になった電磁石を用いて、アイソトープ分離装置を建設した。

この巨大な磁石の二つの磁極（N極とS極）のギャップは1.85mもあり、ギャップ内の空間に磁場が発生する。磁場が発生したこのギャップ空間にイオンを走らせ、円運動させるのであるから、空気分子は邪魔となり、この空間はきわめて良い真空状態にしておかなければならない。

この装置は、もともとローレンスが発明した円形荷電粒子加速装置サイクロトロンに基づいて設計されたので、「カリフォルニア大学サイクロトロン」をもじって「カルトロン」と命名された。

熱拡散によるウラン濃縮

アーネスト・ローレンスが「電気磁気法」による分離装置「カルトロン」を考案する1941年頃に先立つ1938年（昭和13年）、ドイツ・ミュンヘン大学教授のクラウス・クルジアス（1903〜1963年）とＧ・ディッケル（1913〜2017年）がアイソトープ分離装置を考案した。

それによると、垂直（重力に平行な方向）に立てた中空の円筒の中心に沿って、やはり垂直に金属線を置き、一定の電流を流してやると、電熱器（ヒーター）と同じ原理で金属線に熱が発生し、金属線を一定の高い温度に保っておくことができる。円筒の外側全体を冷たい流水に浸しておくことで、円筒の外側を一定の低温に保つ。

こうすることによって、円筒の中心と円筒の内壁との間に温度差を保つことができる。つまり、円筒中心の金属線から円筒内壁に向かって温度が下がっていく。

この円筒内に、重い分子と軽い分子とが混合したガスを流し込む。すると、このガスは「熱拡散」を起こし、軽い分子は温度の高い金属線のある円筒中心付近に集まり、重い分子は温度の低い円筒内壁側に集まるようになる。

軽い分子は加速されやすく、短時間でそのスピードが増えるので運動エネルギーが増大するが、重い分子は加速されにくいのでそのスピードが簡単には増加せず、したがって運動エネルギーが小さい。

前述のとおり、分子の平均運動エネルギーが温度を決定するので、軽い分子から成るガスの温度は高く、重い分子から成るガスの温度は低い。もちろん、金属線のある円筒中心付近には軽い分子が多く集まるが、重い分子も混じっている。同様に、円筒内壁には重い分子が多く集まるが、軽い分子も混じっている。

この装置は垂直に設置されているので、重力による対流効果（気体や液体の対流現象は、重力があるからこそ起きる）によって、温度の低い円筒内壁付近に集まっている重い分子は下降し、 温度の高い（円筒中心の）金属線付近に集まっている軽い分子は上昇する（軽い分子と重い分子が、“同時に”上昇したりあるいは同時に下降したりするとどうなるかを考えてみればよい）。

したがって、時間が経てば軽い分子は円筒の上層部に溜まるようになり、重い分子は円筒の下層部に溜まるようになるので、この操作を何段階も繰り返してやれば、重い分子と軽い分子を分離することができる。これが、熱拡散によるアイソトープ分離法である。

天然ウランをガス状にしてこの装置に入れてやれば、ここで説明した原理にしたがって、重いウラン238は円筒下層部に溜まるようになり、軽いウラン235は円筒上層部に溜まるようになる。

熱拡散法でも課題となった2つの問題と、ガス化における課題

しかし、天然ウランの場合には、次のような問題点があった。

【質量比問題】ウラン238とウラン235の質量比は238/235であり、この比は1.013で、かなり1に近い。質量比がそのまま重さの比になるので、ウラン238はウラン235よりもほんのわずかだけ重いことになる。重さの違いを利用して分離するのであるから、重さの違いがこれほど小さいことは、ウラン235の濃縮を困難にさせる。

【天然ウランの量の問題】天然ウランには、喉から手が出るほど欲しいウラン235がわずか0.7パーセントしか含まれていない。これ自体すでに高濃縮ウランの製造が困難であることを示している。

【ウランのガス化問題】熱拡散によってウランを濃縮する場合は、天然ウラン（金属体）をガス状にしなければならないが、そのためにはウランの温度を4000度近くまで上げてやる必要がある。大量の天然ウランをガス化するのは大変だ。

天然ウランを他の物質と化学的に化合させてウラン化合物を作ってやれば、低い温度でもガス状にすることができる。したがって、3. 【ウランのガス化問題】は実はあまり大きな障壁とはならないが、いずれにしても濃縮ウランの製造には課題があり、前途多難を予測させた。

少しでも純度の高いウラン235での連鎖反応を目指したオットー・フリッシ*は、バーミンガム大学で熱拡散による濃縮ウランの製造を試みたが、材料問題などが 原因で成功を見ることはなかった。

この方法は日本でも仁科芳雄が試みているが、やはりうまくいっていない。

自らの濃縮ウラン製造がうまくいっていなかったフリッシは、ドイツによるウラン濃縮技術の確立を懸念していた。

そのドイツの原子爆弾開発に関しては、“不可解”なことがある。

不可解なドイツと、フリッシとパイエルスの懸念

その不可解なこととは、アイソトープ分離装置がドイツで考案されたにもかかわらず、技術的困難がともなってコストがかさみすぎるという理由から、ウラン235を天然ウランから分離するウラン濃縮装置の開発に、当初から手を着けなかったことである。

先に紹介したように、熱拡散法によるアイソトープ分離装置を開発したのは、ミュンヘン大学教授だったクラウス・クルジアスとＧ・ディッケルである。

また、アメリカで第二次世界大戦末期になってようやく成功を収めた「ガス拡散法」によるアイソトープ分離装置は、同じくドイツのグスタフ・ヘルツ（1887〜1975年）によって考案（実際は改良）されている。

しかし、英米の連合国側に原子爆弾の開発を決意させることになるオットー・フリッシとルドルフ・パイエルスが提出した覚書（「フリッシ=パイエルス覚書」*）にも、ドイツの濃縮ウラン製造を懸念する一節がある。

ミュンヘン大学の化学教授クルジアスは、熱拡散法によるアイソトープ分離装置を開発している。もしドイツがこの方法によって天然ウランを濃縮し、ウラン235の高速中性子による連鎖反応を考えているなら、恐らくドイツのどこかに熱拡散法によるウラン濃縮工場を建設しているはずであり、もしそうだとしたら恐らくクラジアス教授自らが濃縮ウラン製造の陣頭指揮をとっていることだろう。ウラン濃縮工場の存在を知ることによっても、ドイツの原爆開発の情報が入ることだろう。

しかし、ドイツは我々が考えたようなウラン235の高速中性子による分裂連鎖反応を利用した原爆を考えているのだろうか？ まだ考えているようすは見受けられないようだが、今のところこれは知る由もない。

もう一つの濃縮方法

1940年11月、コロンビア大学のハロルド・ユーリー（1893〜1981年）とジョン・ダニング（1907〜 1975年）が「ガス拡散法」に取り組みはじめた。ユーリーは戦後になって、当時はまだ大学院生だったスタンレー・ミラー（1930〜2007年）とともに生命の起源に関する「ユーリー＝ミラーの実験」をおこなったことで、その名が広く知られるようになる人物である。

次回は、ウラン濃縮の3つ目の方法である「ガス拡散法」についてご説明しよう。

