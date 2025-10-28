欧州車よりも安価で高性能をアピール

中国の自動車メーカーである奇瑞汽車（チェリー）は、英国市場に新型7人乗りプラグインハイブリッドSUV『ティゴ9』を投入した。ライバル車の大半を上回る性能と航続距離をアピールしている。

【画像】中国生まれの7人乗りハイブリッドSUVのデザインは？【奇瑞ティゴ9を詳しく見る】 全13枚

ティゴ（瑞虎、Tiggo）ブランドは今年初め、中型SUV『ティゴ7』と『ティゴ8』の2車種で英国市場に参入した。兄弟ブランドのオモダ（Omoda）とジェイクー（Jaecoo）も急速に市場シェアを拡大している。



ティゴ9 奇瑞汽車

ティゴ9の英国価格は4万3105ポンド（約880万円）からで、同クラスのフォルクスワーゲン・タイロンやキア・ソレントのPHEVモデルより安く、英国で最も手頃な7人乗りPHEVの1つとなった。ただし、一回りコンパクトなティゴ8はさらに低価格だ。

ティゴ9は、間もなく導入予定のジャクー8と多くの基本部品を共有し、奇瑞汽車の『スーパーハイブリッド』パワートレインを採用している。このパワートレインは1.5Lターボガソリンエンジンと、2基の電気モーター、トランスミッション統合型スタータージェネレーターを組み合わせたものだ。

合計出力428psと最大トルク59.2kg-mを発生。0-100km/h加速はわずか5.4秒で、主要なライバル車よりも速い。

床下に34.5kWhのバッテリーを搭載し、欧州WLTPサイクルで146kmの純電気走行が可能だ。これはフォルクスワーゲン・ゴルフeハイブリッドを上回るもので、英国の市販PHEVの中で最長のEV航続距離を誇る。

さらに、DC充電速度は最大71kWで、一部のフルEVモデルに匹敵する急速充電が可能だ。30〜80％の充電はわずか18分で完了するという。

英国では、ティゴ9は上級グレードの『サミット』のみが販売される。装備内容としては、フロントおよびリアのヒーター＆ベンチレーター付きシート（フロントはマッサージ機能付き）、デュアルゾーン・エアコン、アンビエントライト、スマートフォン用のワイヤレス充電器、20インチアルミホイール、14スピーカーのソニー製サウンドシステムなどがある。

ダッシュボード中央には15.6インチのタッチスクリーン、ドライバー正面には10.25インチのデジタルディスプレイを備えている。

奇瑞汽車は、ティゴ9がドイツの研究開発センターで「英国および欧州の道路向けにチューニングされた」と説明。その結果「あらゆる条件下で滑らかで安定した、確かな走行性能」を実現すると述べている。

英国への納車は12月に開始される予定だ。

ティゴブランドからは、さらにエントリーモデルの『ティゴ4』が来年発売される予定だ。ジープ・アベンジャーと同等サイズのクロスオーバーで、ガソリンエンジンを搭載する。