【ニューバランス】多収納で使いやすさ抜群！通学にも最適なリュックがAmazonで販売中！

上質な質感とタフな強度の900Dポリエステルを使用したデイリーバック。クラシカルな見た目の前面にはダブルファスナー付きポケット、スライドポケット、左右サイドポケット、下部にもポケットを備え、荷物の小分けに使い勝手のよい収納をたくさん揃えている。丈夫で長持ちしやすい、通学や通勤などデイリーユースにおすすめのアイテム。

900Dポリエステル素材を採用し、タフな耐久性と上品な質感を兼ね備えた仕上がりとなっている。

25Lの容量に多数のポケットを配置し、通学や通勤など日常使いに便利な収納力を誇っている。

ダブルファスナーポケットやサイドポケット付きで、荷物を効率的に整理できる構造となっている。

シンプルなデザインながら機能性が高く、男女問わず幅広いシーンで活躍できるアイテムに仕上がっている。