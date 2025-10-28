【ニューバランス】歩きやすさもデザインも妥協なし！快適な履き心地のスニーカーがAmazonで販売中！
【ニューバランス】毎日のコーデに馴染む万能スニーカー！レトロ感漂うモデルがAmazonで販売中！
LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムをベースに、よりシンプルなアッパーデザイン、安定性と耐久性を高めた厚みのあるソールでアレンジし、日本だけで展開する「UL420M」。レトロな雰囲気を醸し出すスエード/テキスタイルアッパーをニューバランスのヒストリカルカラーで彩り、手頃なプライスで提案します。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。
厚みのあるソールとスリムなフォルムを備えた、日本限定展開のカジュアルモデルが毎日の足元を軽やかにする。
レトロな雰囲気を演出するスエードとテキスタイルのコンビ素材で、スタイルに奥行きを加えてくれる。
軽量設計とクッション性に優れたつくりで、長時間の歩行でも足が疲れにくいと好評となっている。
シンプルなデザインにより、男女問わずペアでも楽しめるユニセックス仕様が嬉しいポイントとなっている。
