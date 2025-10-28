「思春期の子どもとの接し方がわからない」「理想の母親像と現実のギャップを受け入れられない」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。歯科医と心理カウンセラーの二足のわらじを履く松谷英子さんは「子育てには、正解はなく、点数もつけられません。あなたは娘とともにオリジナルの子育て方法を見つけ出していけばいいのです」と語ります。今回は、松谷さんの著書『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』から、母娘関係を良好に保つための秘訣を一部ご紹介します。

* * * * * * *

モチベーションアップ大作戦

まず、子どものモチベーションを上げるには、娘がなにに興味があり、どんなものが好きなのかを母親が知ることから始まります。

ポイントはその前の下準備です。下準備とは、心の根の部分にある人生の軸（信念）を娘に認識させることです。そのためには次の質問をしてください。

「どんな人が好き？」

「どんな人になりたいの？」

自分に都合のよい価値観に書き換える

すぐに答えられるようであればその部分を掘り下げていき、なにも答えられなかった場合は、答えやすいような質問に変えていきます。

たとえば「なにかを一生懸命に打ち込んでいる人は好き？」や「勝手気ままで自由に生きている人に憧れる？」「今まで、めちゃくちゃカッコいいと思った人はいる？」などです。

もし、このような質問をしても「いいと思う大人はいない」と答えたのなら、母親がカッコいい生き方をしていると思う人のセミナーや食事会に誘ってみたり、映画や本を共有して物語や登場人物についての意見交換をしてみてはいかがでしょうか。

そこには、今の娘自身がなにを大切に感じて、なににとらわれ、なにが足りないのかがわかるヒントが潜んでいるからです。

モチベーションとは結局のところ、その日の体調や気分によってコロコロ変わるものであり、自分１人ではどうすることもできないものです。なぜならば、そもそも動物は変化を好まない性質なので、基本的には怠け者だからです。

一般的に「長く生きられることは、幸せ」「偏差値が高いのはよいこと」ですが、松谷家では「長生き≠幸せ」「偏差値が高い≠よいこと」です。つまり、自分に都合のよい価値観に書き換えることでモチベーションも上がります。

ポイントはご褒美ではなく下準備

次に子どもに投げかける重要な質問は、「どんなときの自分が一番好き？」です。

即答できる子どもと、すぐには答えられない子どもがいることでしょう。もしあなたの娘が、自分の好きなところをすぐに答えられないときには、母親であるあなたが子どものよいところを５つ以上伝えてあげましょう。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

褒めることやご褒美で子どもが動くのは、最初だけです。モチベーションを自在に扱えるようになるためには、子どもが自分のよさを知り、自分の可能性を信じることができ、夢中になることを見つけたときになります。

人は、自分の好きなところを自分自身が認めていないと、砂漠に水を注ぐように心が渇き続きます。ですからまずは、あなたが子どもの長所を伝えてあげてください。

そして、なにかの記念日にギフトを贈ってください。「あなたがこうしてママの子どもに産まれてきてくれて、本当にありがとう」「これはあなたが今、この瞬間まで生きてきたことに対しての感謝の気持ちだよ。これからが楽しみだね」と渡してあげましょう。

子どもは存在するだけで、みんなの宝物です。だからこそ、自分に対しても親切にすることを理解してもらいたいのです。

出し切るからこそ、その次につながる

娘が自分のよいところにも気がつき、自分の興味があることにチャレンジしたあとの次の質問は、「＊＊ちゃんは、最終的にどこまでやりたいの？」「今回、＊＊ちゃんは精一杯出し切ってみた？」などです。

自分の精一杯を出し切って今を生きることができない人は、決して成長できません。出し切るからこそ、その次につながり、人生において大きな個々の差が出ます。

人は「やらない言い訳」をいくつも見つけ出し、自分ができないことを正当化します。やる理由を掘り下げず、できない理由を探し出して行動しません。しかも現実は、このような人がなんと92％であり、有言実行できる人は、たったの８％だそうです。

なにごとであってもできないということはない。できないという事は、やらないだけである。

これは幕末の思想家、教育者であり、明治維新を成し遂げた多くの人材を輩出した私塾「松下村塾」をつくった吉田松陰の言葉として知られるものです。

モチベーションアップとは外に求めるものでなく、内から湧き上がるものなのです。

※本稿は、『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』（WAVE出版）の一部を再編集したものです。