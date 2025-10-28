元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が27日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。2000年になった瞬間、家中に鳴り響いた音を明かした。

同番組は夜もすがら、ハッシュタグとバズワードから世の中で盛り上がっている“濃い案件”を世代の違う巷で何かと話題の3姉妹がアレコレ深く濃ゆ〜く本音トークする。今回のテーマは「平成一桁ガチババア」。

1999年に日本に上陸して流行した電子ペット「ファービー」の話題となり、中川は「2000年になる時に“何か起きる”みたいな説があったじゃん」と人類滅亡説があったことを切り出した。

この説に対して「凄いみんなで…うちの家族も大みそかはドキドキしてた」と半信半疑も、どこか不安な心境だったという。すると、「2000年になった瞬間に“ベェーーーーー”って音がずっと鳴り響いて。家中」と突然聞いたこともない音が鳴り響いた。

この現象に「怖い怖い…」と家族全員が震えていたと振り返った。結局、この音の正体は「ファービーだった」といい、00年を迎えた瞬間に「壊れて…」と明かした。