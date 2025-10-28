“最強グラビア女王”沢口愛華、極上ボディを披露 薄明の海に佇む表紙カット公開
グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、表紙・巻頭を飾る「blt graph. vol.112」（10月31日発売）の表紙カットが解禁された。「B.L.T.」にて連載していた「沢口生活」終了後、同媒体では初のグラビア掲載となる。
【写真】進化続ける“グラビアクイーン” 圧倒的な美貌とボディの沢口愛華
通常版では、日の入り後の浜辺で見せた、アンニュイな表情を捉えたカットが表紙に採用された。日暮のどこか寂しさを感じる情景と彼女の表情や雰囲気が重なり合う奥ゆかしさに見惚れてしまう1枚が表紙となった。
Amazon限定表紙版／楽天ブックス限定表紙版ではお風呂に浸かりながら、こちらを強く見つめるカットが採用された。通常盤とは対照的な陽が差し込む明るい空間の中でのまた違った沢口の表情は必見である。
デビューからグラビア界の最前線を走り続ける彼女。浜辺に佇むコテージ内にある寝室やバスルームにて、綺麗に差し込む光に包まれ撮影を行った。また、日が落ちた後の明るさと暗さが共存する海辺で、さまざまな表情を見せてくれた。ロングインタビューでは、昨年発売したエッセイ集からどんな変化が見えるのか、沢口が現在の心境を語っている。
