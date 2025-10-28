◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースＯＢの野茂英雄氏（５７）がドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦の始球式を務めることが２７日（日本時間２８日）に、球団から発表された。同日、試合前に会見したロバーツ監督は「彼に会えるのはとても楽しみ。あの『トルネード投法』でスプリットを投げる姿を見たいね（笑い）もしやってくれたら最高だね」と目を細めた。

現役時代にドジャースに在籍した２００２年〜０４年までチームメートだった。現役時代を知るだけに、野茂氏の人柄については「とても勤勉で、まさに戦士のような男。日本という国を背負っていた素晴らしいチームメート。野球を愛し、仲間たちを愛していた。彼が同僚で、友人だったと言えることは幸運だよ」と話した。

野茂氏は１９９５年にドジャースに入団。１年目から１３勝を挙げると、２年目には１６勝、３年目には１４勝を挙げた。９８年途中からはメッツ、ブルワーズ、タイガース、レッドソックスなどでプレー。２００２年に再びドジャースに復帰すると、２年連続で自己最多に並ぶ１６勝を挙げた。１年目の９５年、レッドソックス時代の０１年には最多奪三振のタイトルも獲得した。珍しいトルネード投法で注目を集め、日本人メジャーリーガーの先駆者の１人となった。

現在はドジャースと同じナ・リーグ西地区のライバルでダルビッシュ、松井の所属するパドレスでアドバイザーを務めている。ドジャースは今季のワールドシリーズを制覇すると、球団史上初の２年連続制覇となる。