ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズの妻にしてモデル・俳優のアニタ・パレンバーグ（2017年没）。キースをして「理解を超えるところがあった」と言わしめたその知られざる人生を紹介するドキュメンタリーが公開中だ。次々に明かされる衝撃の逸話に、ストーンズフリークのジャーナリスト相澤冬樹も感嘆！

手記と証言で構成された、想像を超えるアニタの足跡

「アニタという人は本当に独特な存在で、理解を超えるところがあった。ついていくだけで精一杯でね。でも、それが楽しかった」

ロック界の最高峰に君臨するローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズにそこまで言わせるとは、アニタ恐るべし。キースの妻とはいえ、足跡はそれほど知られているわけではない。ストーンズフリークとしてはこの映画、観ずにはいられない。実際に観てみると……いい意味で期待を裏切られる。想像を超える内容だ。

主人公はアニタ・パレンバーグ。2017年に亡くなった後、自ら記した未刊の手記が見つかった。本作はその記述を柱に、俳優のスカーレット・ヨハンソンによる手記の朗読と、アニタの家族や近しい人たちの証言で構成されている。もちろん夫・キースの証言音声もふんだんに紹介されるからファンにはうれしいところだ。

最初はブライアン・ジョーンズと恋に落ちた

アニタは1942年、第2次世界大戦中にイタリアで生まれた。最初の記憶は「爆弾が投下される音」だったという。昔気質の保守的な両親に耐えられず、19歳でニューヨークに渡る。アメリカはロックンロール全盛期。「着いた瞬間、世界が開けた」という。モデルの仕事を始め、時代のグルーブにのる。「美容師も付けまつ毛も大嫌い」だったが、モデルとして世界を回る中「ミュンヘンで初めてストーンズに会った」。彼らが『サティスファクション』の全米ナンバーワンヒットで世界的スターにのし上がった頃だ。アニタは語る。

「楽屋へ行くとブライアン・ジョーンズがいた。メンバーの中で誰より美しく、知性が際立っていた。人が恋に落ちる時は一瞬だと思う。私のドッペルゲンガー、ブライアン」

そう、アニタは最初、キースではなくブライアンの恋人だったのだ。ブライアンとアニタはロンドンで暮らし、そこは仲間たちのたまり場となった。キースは明かす。

「俺はブライアンの家をよく訪れた。目的は彼じゃない、アニタだ」

キースの愛が止まらない

ブライアンについては本連載の初期、映画『Rolling Stone ブライアン・ジョーンズの生と死』でご紹介したことがある。もともとバンドを結成したリーダーだったのに、オリジナル曲を作れないことで次第に薬物と酒におぼれ幻覚に襲われる。アニタに暴力を振るうようになり、アニタも負けずに殴り返す。すさんだ状況でキースがアニタの理解者になった。

「自分の思いをはっきり悟った。アニタへの愛が止まらなかった。彼女は従うことを嫌い、自由を求めていた」

アニタはキースと２人でモロッコへと旅立ち、そこで結ばれる。

「アニタは俺に何を見出したのか。どうやら彼女も俺に謎と魅力を感じてくれたらしい。幸運なことだ」

ところがミック・ジャガーとも

ところが事はすんなりとは進まない。アニタは映画俳優としても活躍するようになっていた。そこに、ストーンズのボーカル、ミック・ジャガーとの共演の話が舞い込んだ（映画『パフォーマンス／青春の罠』1970）。

「ミックは恋愛対象じゃなかった。でも8日間、同じベッドで笑い合い、2分の撮影のためにクスリをやれば何が起きる？」

傷心のキースが書いたのが『ギミー・シェルター』だ。「嵐が近づいてくる。俺の命を脅かす。シェルターを探さなきゃ」という歌詞が心境を表しているのだろう。それでも最終的には、アニタはキースとよりを戻す。キース、ミック、ミックの彼女だったマリアンヌ・フェイスフルと4人でしこりを残さないための船旅に出る。ここでキースはアニタから妊娠していると告げられる。

「うれしかったが同時に全てが変わる気もした。本気かと聞くとアニタは“もちろん。子供を持つなら父親はあなたがいい”と。それで腹を決めた」

アニタは出産を前にハードドラッグをやめるため、モルヒネを使うようになる。『シスター・モーフィン』という曲はそんなアニタをモデルにしたという。

キースはアニタが働くことを嫌がった

やがて男の子が生まれる。名前を考えていた時にマーロン・ブランドから電話があり、「マーロン」と名付けた。こうしてブライアン、キース、ミックと、ストーンズのメンバー3人を翻弄した“魔性の女”が落ち着くところに落ち着いた。めでたしめでたしで大団円……、とはいかない。物語はまだ半分しか進んでいない。むしろここからが重要だ。

キースはツアーに出る。幼い子どもを連れていけないからアニタは息子のマーロンと家に残る。

「キースは私の仕事に無関心になり“家にいろ”とお金をくれた。お金の問題じゃないのに。私は演技がしたかった」

俳優の仕事を続けたいというアニタの気持ちをキースは理解しなかった。アニタが働くことを嫌がった。このあたり、アニタに共感する女性は多いのではなかろうか。

「裏切られたと感じた。ヘロインは温もりと居場所をくれる。だからすがった」

2人目の子どもが生まれたが生活はキースの音楽が最優先。自宅はアルバム制作のメンバーであふれかえった。息子のマーロンが当時のことをインタビューで答えている。

「キースのツアー中、僕らはいつも留守番だった。子連れの同行は疲れると母が悟ったんだろう。母親の目で見ればツアーの空気は独善的で醜悪だ。ステージに立つ男たちのために全てがあり、他の人間は無視される」

薬に溺れていくも、アニタは人生を取り戻す

そんな時、生まれたばかりの第3子が突然死するという悲劇に見舞われた。キースはパリでのツアー中にその知らせを聞いたが、そのままステージに上がって『ホンキー・トンク・ウィメン』を演奏したというのだから、いかにも“らしい”。

アニタは薬物におぼれ、キースとの仲もこじれる。このまま堕ちていくかと思いきや、見事な復活を見せる。どういう風に人生を取り戻したのか、詳しくは作品を観ていただくとして、アニタは息子のマーロンと同じ時期に大学に通う。ストーンズに関係なく一学生として学び、卒業する。老境を迎えてなお「ファッションアイコン」と呼ばれ、「女性として濃密で危険な人生を生きた」と称賛され、スーパーモデル、ケイト・モスから「女性の理想そのもの」と称えられる。最後にキースがアニタについて語る。

「俺の女だった。彼女のおかげで男になれた」

ストーンズのキースにこう言わせるなんて、やはりアニタは只者ではない。

『アニタ 反逆の女神』

監督：アレクシス・ブルーム/スヴェトラーナ・ジル／出演：アニタ・パレンバーグ、キース・リチャーズ、マーロン・リチャーズ、アンジェラ・リチャーズ、ケイト・モス、ブライアン・ジョーンズ、ミック・ジャガー、マリアンヌ・フェイスフル、ジェーン・フォンダ、ジャスパー・ジョーンズ、アンディ・ウォーホル／声の出演：アニタ・パレンバーグ、スカーレット・ヨハンソン／2024年／アメリカ／113分／配給：オンリー・ハーツ／©2023 Brown Bag Productions, LLC／公開中

