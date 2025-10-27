ディスカバードがライダースジャケットの体験型展示会を渋谷で開催　後日販売も

デザイナー木村多津也と吉田早苗によるブランド「ディスカバード（DISCOVERED）」が、10月29日から31日まで開催される芸術祭「SHIBUYA ART SCRAMBLE - 渋谷芸術祭2025（以下、渋谷芸術祭）」の一環として、渋谷区立宮下公園 芝生ひろばでライダースジャケット12型の体験型展示会「DISCOVERED + THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds」を開催する。また、最終日の10月31日にはモデルを起用したインスタレーションを公開するほか、一般参加可能なレセプションパーティーを開催する。

展示会では、「再構築」と「循環」をテーマに解体再構築したアイテムを展開するプロダクトライン「newsed」で使用した後の残布やエコ素材のナイロンを使用した12型のライダースジャケットを展開。そのうち3型には、石川県・金沢の化繊メーカー カジフ（KAJIF）のそれぞれ異なる3種類のリサイクルナイロンを採用するなど、着るための服でありながら、リユース可能なアート作品としての価値も追求したという。また、平本ジョニーが手掛けるアップサイクルブランド「ザ・フラワーズ（THE FLWRS）」とコラボレーションし、ディスカバードの残布を使用した花のモチーフで会場を装飾する。

なお、展示会終了後の11月1日から3日まで、MIDWEST TOKYOでライダースジャケットの展示販売を実施。店頭ではそのほか、イベント限定アイテムとしてスタッフロングスリーブTシャツ（9900円）と、ライダースのイラストをトロンプルイユ技法を用いてデザインしたTシャツ（9900円）を用意する。

◾️DISCOVERED + THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds 展示

開催期間：2025年10月29日（水）〜10月31日（金）

開催時間：11:00〜18:00

会場：渋谷区立宮下公園 芝生ひろば 4階（屋上）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10



◾️DISCOVERED + THE FLWRS Ri(DARS) a dozen worlds インスタレーション

開催日：2025年10月31日（金）

開催時間：14:00〜14:30

会場：渋谷区立宮下公園 芝生ひろば 4階（屋上）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10

◾️展示販売

開催期間：2025年11月1日（土）〜11月3日（月）

営業時間：11:00〜19:00 ※11月1日（土）のみ12:00〜20:00

会場：MIDWEST TOKYO

所在地：東京都渋谷区神南1-6-1



◾️レセプション

開催日：2025年10月31日（金）

開催時間：19:00〜22:00

会場：MIDWEST TOKYO

所在地：東京都渋谷区神南1-6-1