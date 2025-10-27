「GDC」がRIP SLYMEとコラボ、ウェアなど全6型発売　ポップアップイベントも

スタイリストの熊谷隆志が手掛ける「GDC」が、ヒップホップユニットRIP SLYMEとのコラボレーションコレクションを発売する。11月1日12時から11月30日までGDC公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コラボは、3月に再始動したGDCと、4月から約1年間限定でオリジナルメンバー5人で再集結し、来年3月にメジャーデビュー25周年を迎えるRIP SLYME、両者の「Re-Start（再始動）」を記念して実現。熊谷とメンバーが長年親交があったことをきっかけに企画が始動し、商品開発にメンバーが携わった。なお、ヴィジュアルは熊谷が撮影し、メンバーがモデルを担当した。

コラボでは、GDCのストリートマインドを軸に、ヴィンテージの空気感と現代性を掛け合わせたアイテムを発売。デイリーからライブシーンまで対応できるダウンジャケットや、スタジアムジャンパー、Tシャツ2種、フーディー、キャップ、タイメックスウォッチといった両者のモチーフを配した全6型を展開する。価格は6900〜5万9900円。

また、11月22日から24日までの期間中、代官山のGDCフラッグシップストアでポップアップイベントを開催。コラボアイテムを店頭販売するほか、6万円以上の購入者にコラボロゴをデザインしたトートバッグを配付する。

◾️ポップアップイベント

開催期間：2025年11月22日（土）〜11月24日（月）

営業時間：12:00〜20:00

会場：GDC代官山フラッグシップストア

所在地：東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山1階