元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が27日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。ガラケー時代の彼氏からの連絡に使用していた曲を明かした。

同番組は夜もすがら、ハッシュタグとバズワードから世の中で盛り上がっている“濃い案件”を世代の違う巷で何かと話題の3姉妹がアレコレ深く濃ゆ〜く本音トークする。今回のテーマは「平成一桁ガチババア」。

携帯電話の「ガラケー」について話題となり、メールの受信フォルダをカテゴリー別にグループ分けできることや、送信者によって着信音を変えられることなど「あるある」が大島麻衣を中心に展開された。

大島から「彼氏の曲は誰にしてた?」と聞かれた中川は「えー何にしてたかな?」と少し考えてから「私…西野カナとか」と明かした。また、曲は「会いたくて会いたくて」だと明かすと、大島は「震えてる人だ〜」と指摘して笑った。

西野の楽曲だけでなく「倖田來未さんの『キューティーハニー』とか結構好きでかけてた」とした。大島は「私も大体の彼氏とか好きな人は、あゆ（浜崎あゆみ）にしてた。絶対テンションが上がる曲」と振り返った。