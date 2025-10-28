連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）は27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。1勝1敗のタイとし本拠地・ロサンゼルスでの3連戦に臨むドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は試合前にドジャースタジアムで会見。試合前にムーキー・ベッツ内野手（32）が野球での活躍に加えて社会貢献に尽力した選手に贈る「ロベルト・クレメンテ賞」を受賞したことが発表されたことについて言及した。

ベッツが同賞を受賞したことについて指揮官は「これは本当に大きな名誉だと思う。アスリートなら誰でも『まず人として』という意識を持っていると思うけど、こういう人道的な賞をもらうというのは特別なことだ」と称賛した。

また「ムーキーと、彼の妻のブリーに大きな称賛を送りたい」とし「彼らの財団の活動を含め、グラウンド上のパフォーマンスと、グラウンド外での社会的な影響を両立しているのは本当に素晴らしい。ドジャースの選手としては4人目の受賞者になるらしい。心から帽子を取って称えたい」と敬った。

ベッツは今年1月にカリフォルニア州で発生した山火事の被災者に自身がスポンサー契約を結ぶナイキ社の衣料3万ドル（約441万円）分を寄付。自身の財団を通じて小児患者家族が適切な医療サポートを受けるための支援などを行っている。