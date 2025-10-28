日向坂46・金村美玖＆上村ひなの、ポリスコスプレに反響「逮捕されたい」「可愛すぎる」
日向坂46の二期生・金村美玖が26日、自身のインスタグラムを更新。三期生の上村ひなのと共に“ポリスコスプレ”を披露し、ファンから「逮捕されたい」「可愛すぎる」と反響を集めている。
【動画】日向坂46・金村美玖＆上村ひなの、おそろいのポリスコスプレ
金村は投稿で「おそろいPOLICEしました」とコメントし、ハロウィンに合わせて警察官風の衣装に身を包んだ2ショット動画を公開。上村とキュートな振り付けを披露した。
この投稿にファンからは、「おそろいPOLICE可愛すぎる」「逮捕されたい」「双子ポリス 可愛すぎます！」などのコメントが相次いでいる。
引用：「金村美玖」インスタグラム（＠miku_osushi）
【動画】日向坂46・金村美玖＆上村ひなの、おそろいのポリスコスプレ
金村は投稿で「おそろいPOLICEしました」とコメントし、ハロウィンに合わせて警察官風の衣装に身を包んだ2ショット動画を公開。上村とキュートな振り付けを披露した。
この投稿にファンからは、「おそろいPOLICE可愛すぎる」「逮捕されたい」「双子ポリス 可愛すぎます！」などのコメントが相次いでいる。
引用：「金村美玖」インスタグラム（＠miku_osushi）