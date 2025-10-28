『終幕のロンド』“利人”要潤、まさかの人物との“密会キス”に衝撃「ひどい…」「なかなかの爆弾」
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が27日に放送され、真琴（中村ゆり）の夫・利人（要潤）が意外な人物と密会し、キスする姿が描かれると、ネット上には「え…?!ひどい…!!」「なかなかの爆弾」「そこはノーマークだったわ」などの声が集まった。
【写真】利人（要潤）と密会していた驚きの人物
本作は幼い息子を育てる遺品整理人・鳥飼樹（草なぎ）が、仲間たちと共に、孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくヒューマンドラマ。
生前整理を始めた母・こはる（風吹ジュン）への違和感が拭えない真琴からその真意を問いただされるも、こはるに口止めされているため本当のことを言えない鳥飼。しかし、真琴がこはるの体調に疑いを抱き、不安を感じていることを悟った鳥飼は、こはるにもう一度2人で話し合うよう勧める。
そんな中、読み聞かせのため再び鳥飼の息子・陸（永瀬矢紘）の通う小学校を訪れた真琴。彼女は陸がいじめを受けている現場に出くわす。“自分がされて嫌なことは人にしない”という父親の言葉を守っているだけなのに、なぜ自分だけ嫌なことをされるのか分からないと涙を見せる陸に、真琴は思わずあることをアドバイス。しかしそれが、後に問題を引き起こすことに…。
鳥飼と真琴の距離が少しずつ縮まっていく様子が描かれた第3話。終盤では、真琴の夫で大企業の重役でもある利人が女性と密会していることが発覚。その相手は、絵本作家でもある真琴の担当編集者・静音（国仲涼子）。2人が何度も唇を重ねる様子が描かれると、ネット上には「え…?!ひどい…!!」「おっと！不倫かよっ」「浮気してるから真琴に冷たかったのか」といった反響や「ひええぇ…ココと繋がってたのか」「なかなかの爆弾」「そこはノーマークだったわ」などの投稿が相次いでいた。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
