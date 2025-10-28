沢尻エリカ、蜷川実花氏インスタに登場しファン歓喜「エグカッコいい」「相変わらず素敵」
写真家、映画監督として活躍中の蜷川実花氏が27日、自身のインスタグラムを更新し、女優・沢尻エリカを雑誌で撮影したことを報告。仲良く写る2ショットを公開した。
【写真】39歳沢尻エリカ、ほれぼれする美しさ
蜷川氏は「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました」「是非みてほしい」と報告。この2人と言えば、2012年公開の岡崎京子の漫画を原作とする映画『ヘルタースケルター』のヒロインと監督コンビでもある。
蜷川氏は「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」と今回の撮影について説明し、「また次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ。また撮らせてねー」とラブコールを贈っている。
コメント欄には「実花さんの撮るエリカちゃん、めっちゃ素敵」「雰囲気とても好きです」「モードスタイルがエグカッコいい」「エリカさんセクシー」「エリカさま変わらず素敵」といった反響が寄せられている。
引用：「蜷川実花」インスタグラム（＠ninagawamika）
