福岡市で27日、海や船に関わる仕事を小学生が見学しました。担い手不足が課題となる中、子どもたちに「海事産業」を身近に感じてもらおうという狙いです。



博多港にやってきたのは、福岡県の鞍手町立西川小学校の6年生19人です。



■中村安里アナウンサー

「今、小学生たちがこの大きな船に乗り込んでいきます。」



まず向かったのは、福岡と韓国・釜山（プサン）を結ぶフェリー「ニューかめりあ」の船内です。総トン数およそ2万トンの船は500人以上を乗せることができ、船内には宿泊可能な客室もあります。

■児童

「水やろ、加湿器やろ、ぜいたく！」

Q.この部屋はどうですか？

「快適です。住みたいです。」

さらに子どもたちは普段入ることができない操舵室に入り、船の操縦を体験しました。



■児童

「めっちゃ軽いです。（本当に）運転しているみたいです。」



この見学会は、子どもたちに海に関わる仕事の魅力を感じてほしいと九州運輸局などが開いたものです。実際に働く船員が、船での生活を紹介しました。



■船員

「船の仕事は、3週間乗りっぱなしです。各自に個室があって、船の中で生活しています。2週間連続で休みです。」

■児童

「それならいいかも。」

■船員

「いいやろ。」

子どもたちはその後、造船所も訪れ、船を作る工程を間近で見て学びました。



海事産業は、全国的に後継者不足が課題となっています。去年10月時点の船員の年齢は50歳以上が4割を占めていて、高齢化が進んでいる現状です。



■九州運輸局 若松海事事務所・古川京子 所長

「海の仕事、船の仕事はきついというイメージがあったりする。海の大切さ、海事産業の重要性を知ってもらう取り組みを、継続して積極的にやっていこうと考えています。」



広い海で活躍する大きな船に触れた子どもたち。将来、この中から海の仕事に就く人が出てくるかもしれません。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月27日午後5時すぎ放送