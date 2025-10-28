◇第53回世界体操競技選手権大会（10月19〜25日、インドネシア・ジャカルタ）

体操の世界選手権に出場した日本選手団が27日に帰国し会見を開きました。男子個人総合決勝で3連覇を果たした橋本大輝選手が喜びの声を届けました。

世界選手権の3連覇は、2009年から2015年まで6連覇を記録した内村航平さん以来、史上2人目の快挙。橋本選手は「今大会は1番の目標としていた個人総合金メダルを獲得できたのがすごく良かった」とコメントしました。

「普段の代表合宿から自分がどうやったら最大のパフォーマンスを出せるかしっかり調整し、トレーナーや監督など多くの方とコミュニケーションを取った。それによって今大会は自信を持って演技することができた」と優勝の裏側を明かしました。

「キャプテンをやらせていただいたが、やはりどうしても『言わない方が良いのかな』といった葛藤に悩まされた」と告白した橋本選手。「やはり日本代表という高いレベルの中でおのおの課題を見つけて頑張ったと思うので、誇らしい日本代表。そしてそれを経験できた自分は幸せ」と、今大会で得られたものを語りました。

最後に来年の目標を語った橋本選手。「世界選手権4連覇と団体総合の連覇を達成できるようにこれからも頑張っていきたい」と締めくくりました。