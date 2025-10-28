2025年の沢村賞選考委員会が27日に開催。今年度の受賞者の発表とともに、来季以降の選考基準の変更が明かされました。

その年の日本プロ野球で最も活躍した“先発完投型”の投手に贈られる「沢村賞」。これまでの選考基準は「登板数25試合以上、完投数10試合以上、勝利数15勝以上、勝率6割以上、投球回数200イニング以上、奪三振数150以上、防御率2.50以下」と7つの厳しい基準が設定されていました。

しかし昨年度は達成者がおらず「該当者なし」。今年度も全基準での達成者はいなかったものの、複数項目のクリアや未到達の基準でも近しい成績を残したことが評価され、日本ハム・伊藤大海投手が初受賞となりました。

選考委員長の堀内恒夫氏は、受賞者の発表に続いて基準の変更を発表。「完投数」と「投球イニング数」が変更となり、完投数が10から8、投球イニング数が200から180に変更されることとなりました。その他、5項目の選定基準に関しては変更はありません。

沢村賞80周年を迎えるタイミングで議論してはどうかという声が上がり、6月に行われたという検討会議。堀内氏は「近年のプロ野球では、完投数や投球イニング数は減少傾向にあります。中継ぎや抑えの分業化に進んだこともあります」と変更への背景を明かしました。