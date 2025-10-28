「朝まで生テレビ！」を昔に見ていた人は「田原総一朗や大島渚が怒る瞬間はスタッフの合図が出ている」というギャグを耳にしたことがあるだろう。番組を盛り上げるためにわざとやっているんだという。

【画像】20年以上ダブル不倫を続けた田原総一朗



田原総一朗氏 ©文藝春秋

BS朝日は番組打ち切りを決定、番組側の責任も問われ…

そんな田原総一朗氏だが、BS朝日の討論番組「激論！クロスファイア」の打ち切りが発表された。田原氏は19日放送の同番組内で辻元清美氏や福島瑞穂氏らと選択的夫婦別姓を議論する中で、自民党の高市早苗総裁に向け「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言。BS朝日は「政治討論番組としてのモラルを逸脱している」として打ち切りを決めた。なお、発言部分を編集でカットせずに放送した番組側の責任も問われている。

それにしてもなぜこんな暴言を吐いたのか。田原氏は自身のXで「野党に檄を飛ばそうとした」と釈明している。しかしそうだろうか？ 本当のことを言っていないのでは？

そう思うのは3年前のこの記事を覚えているからだ。

『基地問題「視聴率こない」』（朝日新聞2022年5月18日）

田原氏が司会する「朝まで生テレビ！」はこの時点で35周年を迎えていた。この年は沖縄本土復帰50年であった。そうした状況で沖縄について田原氏は答えているのだが、1987年の番組開始以来420回の放送のうち、沖縄をテーマにしたことは5回ほどだという。その理由として「残念ながら沖縄の基地問題は視聴率がこないから」と答えているのだ。

視聴率がこないのは自分のせいだと思うが、驚くのは「ジャーナリスト」を名乗る人間が公然と視聴率優先を語っていることだった。今回の暴言も刺激的な場面をつくって盛り上げる狙いだったのだろう。

念のために書いておくと、もともと田原氏はテレビディレクターだった。「朝生」を初めて見たときはびっくりした。いい大人たちが人の話を聞いていない。自分の主張ばかりする。そのうち怒鳴り合いが始まる。いったんCM。この繰り返しなのだ。何が起きるかわからない生放送はテレビの醍醐味そのもの。テレビっ子だった私はまんまと注目してしまった。田原氏は「ボク馬鹿だからわかんないんだけど」と言いながらかき回す。相手にキレがないとすぐに見放す。田原氏は司会というより興行主であり猛獣使いであった。

「田原氏のからくりがわかったような気がした」

そんな猛獣使いにあやつられた文化人は多士済々。舛添要一は元祖ガヤ芸人であり、野坂昭如はマイペース、西部邁はニヤニヤしながら煙草を吸い、猪瀬直樹はいつのまにかお手製のフリップで何かのデータを出している。そしてトドメは大島渚の「バカヤロー」。めちゃくちゃな空間であり、その調整をしているのが田原氏だった。

数年前、田原氏のからくりを言語化する機会を得た。私が『ヤラセと情熱』という本を書くために、かつてテレビ朝日で放送されていた『水曜スペシャル』の『川口浩探検シリーズ』について関係者に取材し、当時の資料を調べていたときだ。

テレビ朝日は1985年にワイドショーでヤラセ事件を起こしていた。暴力場面が絡んでいたので社会問題となり番組は打ち切られ、ディレクターは逮捕された。しかし改めて調べてみると事件の当事者である元ディレクターは翌年に本を書いていた。あれはヤラセではないと主張していたのだ。

ではあの暴力場面は何だったのか？ 当時のテレビ関係者の証言を調べると「ヤラセ」ではなく「ヤリ」と言っていた。この言葉は元ディレクターも自著で使っていた。ではヤリとは何か？ 台本や演出ではなく自分からやりに行く、という意味らしい。設定された状況があるからこそ“アドリブで火花を散らす”ことができる構造のことを言うのだ。

ヤラセとは絶妙な違いがあるが、そこで思い出したのが討論番組で田原氏がいきなり怒る場面だった。あれは奮起して自ら見せ場を作っているヤリであって、ヤラセではないのだ。そう考えると田原氏のからくりがわかったような気がした。やはり生粋のテレビ屋なのである。

しかしこうした振る舞いはジャーナリストという肩書とは矛盾を生む。面白ければいい、視聴率があればいいという考え方は深刻な問題を「数字が来ないからやらない」と公言するまでになってしまった。

完全にフィクサー気取りではないか

さらに言うなら、番組で人気を得た田原氏は次第にフィクサーぶりを売りにするようになった。

たとえば次の記事だ。

『安倍首相 田原総一朗氏の「政治生命かけた冒険を」に関心』（毎日新聞2017年7月28日）

当時の安倍晋三首相が首相官邸で田原総一朗氏と面会したことを伝えている。田原氏によると「政治生命をかけた冒険をしないか」と提案したところ、安倍氏も関心を示したという。

笑ってしまうのは次だ。

《田原氏は記者団に具体的な内容は明かさず、「中身はそのうち分かる」と語った。》

当時の報道では安倍首相に北朝鮮訪問を提案したという説が濃厚なのだが、「ジャーナリストとして、国民に話してほしい」と記者に尋ねられると田原氏は「ぶち壊しになる。相手のある話だから」と答えていた。完全にフィクサー気取りではないか。

元テレビディレクターがジャーナリストとしてテレビ番組を当て、権威をどんどん獲得していく。番組の大御所として大事にされる。政治家たちは田原氏を敵に回したくないと一目を置く。キャラとしての猛獣使いが本当に猛獣たちに忖度されるようになった。

で、今回の「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」発言だ。そもそも大声で威圧するという田原氏のやり方は古くなり、見ていてしんどくなった。時代に取り残されている。高市首相を「あんな奴」と言ってしまうのも、かつて「朝生」に高市氏が出演していて自分が育ててやったという思いもあるのだろう。傲慢さ、古さ、醜悪さが密集している。

さて、猛獣となってしまった猛獣使いの首に誰が鈴をつけるのだろう。最後のショータイムである。20年遅いと思うけど。

（プチ鹿島）