沢尻エリカ、デコルテ＆美太もも際立つカット 蜷川実花氏の撮影で“モードな大人エリカ”に
写真家で映画監督の蜷川実花氏が27日、自身のインスタグラムを更新し、沢尻エリカを撮影したビジュアルマガジン『Mgirl N°37』（MATOI PUBLISHING）のカットを公開した。
【写真】「美しい！」沢尻エリカのデコルテ＆美太もも際立つカットなど3点公開
蜷川が編集長を務める同誌の最新号（2025-26AW）では、久々に沢尻とタッグを組み、“モードで大人なエリカ”をテーマに撮り下ろした作品が掲載。投稿で蜷川氏は「ほんとに久しぶりにエリカを撮りました。ぜひ見てほしい」とコメント。
続けて「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」と撮影の意図を明かし、「また次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも刺激をくれて楽しいのよ。また撮らせてねー」と信頼関係の深さをのぞかせた。
公開された写真では、沢尻が大胆にデコルテを見せたスタイルで登場。美しい肌の質感と艶のある“美太もも”が際立ち、蜷川の独特な色彩と光の演出によって、洗練された大人の色香が表現されている。
【写真】「美しい！」沢尻エリカのデコルテ＆美太もも際立つカットなど3点公開
蜷川が編集長を務める同誌の最新号（2025-26AW）では、久々に沢尻とタッグを組み、“モードで大人なエリカ”をテーマに撮り下ろした作品が掲載。投稿で蜷川氏は「ほんとに久しぶりにエリカを撮りました。ぜひ見てほしい」とコメント。
公開された写真では、沢尻が大胆にデコルテを見せたスタイルで登場。美しい肌の質感と艶のある“美太もも”が際立ち、蜷川の独特な色彩と光の演出によって、洗練された大人の色香が表現されている。