¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Îºî¶Ê²È¡¢½»¤Þ¤¤¤Ïµ¬³Ê³°¤ÎÂçÅ¡Âð¡¡ÁÏºî°ÕÍß¤Î¤¿¤á¤Ë3¥ö·î¤´¤È¤ËµòÅÀ¤òÊÑ¹¹
¡¡28Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡õ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡¡¹çÂÎSP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·àÃæ¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡Ê1982¡Á2014Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Îºî¶Ê²È¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëÏÉÁã»íÏº»á¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¶Ê°Ê¾å¤â¼ê³Ý¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÏÉÁã»á¡£¤½¤Î½»¤Þ¤¤¤âµ¬³Ê³°¤Ç¡¢¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¤Ï¡¢¥ë¥¤16À¤»þÂå¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÛ260Ç¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤À¤È¤¤¤¦¡£¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ²¼¤Î¡ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É¤ËÀøÆþ¤·¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²»¶Á¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÏÉÁã»á¤ÏÆüËÜ¤Ë3¤Ä¡¢¥Ñ¥ê¤Ë5¤Ä¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë1¤Ä¤È·×9¸®¤Î²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤òÍ¯¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë3¥ö·î¤´¤È¤ËµòÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÅ¡Âð¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢ÍÌ¾·úÃÛ²È¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¡ÈÁ´¤Æ¤ËÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ®½Å¤Ê·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤äÀ¤³¦»°Âç¥Ô¥¢¥Î¤Î£±¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿±þÀÜ´Ö¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤ËÏÂ¼¼¤â´°È÷¡£¤Á¤µ»Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤³¤Î·úÊª¤Ë¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È´¶¿´¡£¤½¤ÎÏÂ¼¼¤Î¾ã»ÒÈâ¤Î±ü¤Ë¡¢ÏÉÈø¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËËÜÊª¤ÎÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¡¢¡Ø²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀä·Ê¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤Àä·Ê¡¡½©¤ÎÆü¸÷¡¦´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ACEes¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Éâ½êÈôµ®¤Èºî´ÖÎ¶ÅÍ¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤À¤±¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÀä·Ê¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÆü¸÷¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¶Ê°Ê¾å¤â¼ê³Ý¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÏÉÁã»á¡£¤½¤Î½»¤Þ¤¤¤âµ¬³Ê³°¤Ç¡¢¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÅ¡Âð¤Ï¡¢¥ë¥¤16À¤»þÂå¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÛ260Ç¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤À¤È¤¤¤¦¡£¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ²¼¤Î¡ÈÈëÌ©¤ÎÉô²°¡É¤ËÀøÆþ¤·¤¿¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²»¶Á¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤äÀ¤³¦»°Âç¥Ô¥¢¥Î¤Î£±¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿±þÀÜ´Ö¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤ËÏÂ¼¼¤â´°È÷¡£¤Á¤µ»Ò¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤³¤Î·úÊª¤Ë¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È´¶¿´¡£¤½¤ÎÏÂ¼¼¤Î¾ã»ÒÈâ¤Î±ü¤Ë¡¢ÏÉÈø¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËËÜÊª¤ÎÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¡¢¡Ø²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀä·Ê¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤Àä·Ê¡¡½©¤ÎÆü¸÷¡¦´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ACEes¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Éâ½êÈôµ®¤Èºî´ÖÎ¶ÅÍ¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤À¤±¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÀä·Ê¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÆü¸÷¤ò¤á¤°¤ë¡£